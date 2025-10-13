Prime Video se carga dos de sus últimas series, que quedarán inconclusas

Fin de semana aciago para los seguidores de las series detectivescas o policiacas, aquellas que por norma funcionan lo suficientemente bien como para asegurarse al menos un par de temporadas; como Ballard, el spin-off de Bosch que fue renovado oficialmente por una segunda temporada hace tan solo unos días y cuyos episodios podemos ver en exclusiva en Prime Video.

Sin embargo, hay dos series del género y también exclusivas de Prime Video que no pueden decir lo mismo, quedando además sus casos sin resolverse; y no lo harán a no ser que encuentren un nuevo hogar, aunque se antoja complicado.

El gigante del streaming ha decidido cancelar La cuenta atrás y Agente Butterfly tras una única temporada, dejando ambas ficciones inconclusas. Las dos producciones, encabezadas por Jensen Ackles (Sobrenatural) y Daniel Dae Kim (Perdidos), se habían estrenado recientemente, concretamente entre mayo y agosto de este año.

Ni agentes americanos

La primera en caer ha sido La cuenta atrás, creada por Derek Haas, cocreador de Chicago Fire. La serie seguía a Mark Meachum (Ackles), un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles reclutado por una unidad especial tras el asesinato de un agente del Departamento de Seguridad Nacional.

La investigación destapaba una conspiración mucho más amplia, desatando una carrera contrarreloj para salvar la ciudad de Los Ángeles. En el reparto figuraban también Eric Dane, Jessica Camacho, Violett Beane, Uli Latukefu y Elliot Knight.

Pese a su buena acogida inicial , la plataforma ha optado por no continuar con la historia, dejando su final abierto. Jensen Ackles reaccionó a la cancelación con un vídeo en redes sociales, en el que reconocía estar decepcionado.

"Amazon va a dejarla ir, y es una pena porque me lo pasé genial haciendo esta serie", comienza diciendo. "Fue una experiencia fantástica con el reparto y el equipo", declaró. Añadió además que "A veces puedes hacer todo bien y cumplir con todo, pero al final está fuera de tus manos. Así funciona esta industria".

Ni coreanos

Por su parte, Agente Butterfly, creada por Steph Cha y Ken Woodruff y basada en la novela gráfica de Arash Amel y Marguerite Bennett, también se despide tras una única temporada. Este thriller de espionaje seguía a un exagente de inteligencia estadounidense (Daniel Dae Kim) que, desde su exilio en Corea del Sur, debe salir de las sombras para ayudar a su hija (Reina Hardesty), también espía.

Con todos los episodios de la temporada 1 (y única) estrenados en agosto, AgenteButterfly llegó a ocupar el puesto número 6 en las listas, pero no consiguió mantener su impulso en semanas posteriores.