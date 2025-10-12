Cada vez me parezco más a Henry Cavill: su película confort es la misma que la mía

Él un metro y 85 centímetros y yo un metro y 84 centímetros, pero por lo demás, quitando el encanto, la dentadura perfecta, los ojos azules, la mandíbula bien marcada y que tiene músculos que no sé ni cómo se llaman, somos clavados. Bueno, y que tiene tres años más que un servidor y un poco más ahorrado en el banco.

Bromas aparte, sí que hay algo en lo que nos parecemos el protagonista de las tres primeras temporadas de The Witcher, cuya cuarta, ya sin él, hemos podido ver recientemente, o de la próxima Los inmortales: ambos somos muy frikis, y lo digo con todo el cariño del mundo tanto por Cavill como por la palabra.

El actor británico, que además de su pasión por los videojuegos y por Warhammer 40K ha demostrado en más de una ocasión su amor por la fantasía épica, ha vuelto a dejar claro cuál es su refugio cinematográficamente hablando.

Una trilogía parae engancharnos a todos

En el pódcast Happy Sad Confused, presentado por Josh Horowitz, Cavill confesó allá por 2020 que su "película confort", esa a la que uno vuelve una y otra vez cuando necesita desconectar o sentirse bien, es la trilogía de El Señor de los Anillos, en su versión extendida, para más señas. Y sí, me pasa exactamente lo mismo. ¿Lo veis? Separados al nacer.

En esa misma conversación también reconoce que las versiones extendidas le permiten disfrutar todavía más de la ambientación, los personajes y los detalles de la trilogía de Peter Jackson, que considera "un gran viaje cinematográfico". En España, las versiones extendidas de El Señor de los Anillos se pueden adquirir en digitalgracias a Prime Video, aunque también podemos ver las versiones cinematográficas en HBO Maxincluidas con nuestra suscripción.

Su amor por la Tierra Media va más allá

Años después, en otro programa del mismo pódcast, el actor reveló otro detalle que le conecta aún más con la obra de Tolkien: uno de sus perros se llama Baggins, en homenaje a la familia de hobbits de Tolkien que aquí conocemos como Bolsón. Una revelación más que que solo confirma lo que ya sabíamos: que detrás de sus papeles de superhéroe y cazador de monstruos se esconde un auténtico fan de la fantasía.