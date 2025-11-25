El primer tráiler de 'Marshals: Una historia de Yellowstone' deja claro que no se parece en nada a la serie madre

El mundo y sobre todo los personajes de Yellowstone dan para mucho. Ya lo demostraron a lo largo de las 5 temporadas que duró la serie, acabada no hace tanto, y algunos seguirán haciéndolo en los diversos spin-offs con alma de continuación que se están preparando actualmente.

Beth y Rip serán los protagonistas de El rancho Dutton, que imaginamos, pues no hay demasiada información por ahora, más continuista con lo que todos entendemos por Yellowstone, ofreciendo Marshals: Una historia de Yellowstone, algo totalmente diferente tanto en forma como en contenido.

A Kayce le va la marcha

Protagonizada por Luke Grimes nuevamente en el papel de Kayce Dutton, SkyShowtime, donde la podremos ver en exclusiva en nuestro país, ha desvelado hoy el primer tráiler de esta nueva serie del universo creado por el nominado al Oscar Taylor Sheridan que, eso sí, todavía no tiene una fecha de estreno.

Un nuevo comienzo

Marshals: Una historia de Yellowstone sigue a Kayce en una etapa completamente nueva de su vida. Ha dejado atrás el rancho familiar y se une a una unidad de élite de los US Marshals, donde combina sus habilidades de cowboy con su experiencia como Navy SEAL para impartir justicia en Montana.

A su alrededor se forma un equipo muy particular: Pete Calvin, interpretado por Logan Marshall-Green; Belle Skinner, a quien da vida Arielle Kebbel; Andrea Cruz, interpretada por Ash Santos; y Miles Kittle, encarnado por Tatanka Means.

Todos ellos se enfrentan a un contexto dominado por la violencia y, al mismo tiempo, deben lidiar con su vida familiar y personal. En el caso de Kayce, eso incluye a su hijo Tate (Brecken Merrill) y a sus aliados habituales de la reserva, Thomas Rainwater (Gil Birmingham) y Mo (Mo Brings Plenty).

Se contará diferente

Su nuevo formato con episodios autoconclusivos encaja con la dirección que la franquicia pretende explorar: un giro hacia el género procedimental, más propio de series como NCIS o FBI, donde cada episodio presenta una investigación o misión diferente sin renunciar a un arco general para los personajes.

No es casual este cambio. La presidenta de CBS Entertainment, Amy Reisenbach, ha explicado en varias ocasiones que la intención es crear series capaces de funcionar tanto en emisión lineal como en streaming. Recordó también que Yellowstone y Tulsa King obtuvieron buenos resultados cuando se emitieron en la cadena, lo que ha motivado a orientar algunos spin-offs hacia un formato más accesible y episódico.