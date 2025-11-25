Los últimos taquillazos de Hollywood llegan al catálogo de contenidos de SkyShowtime (y Movistar Plus+)

SkyShowtime tiene mucho que ofrecer más allá del rancho de 'Yellowstone'. La plataforma de streaming, incluida dentro de Movistar Plus+, introducirá durante este último mes del año una gran selección de taquillazos de Hollywood, nuevas series exclusivas y esperados regresos. Si no dispones de la televisión de pago más importante de nuestro país, SkyShowtime esta de oferta hasta el próximo lunes 1 de diciembre, con grandes descuentos en sus planes estándar y premium:

Plan estándar durante los primeros seis meses por 4,99 euros (antes 7,99 euros)

durante los primeros seis meses por (antes 7,99 euros) Plan premium durante los primeros seis meses por 7,99 euros (antes 12,99 euros): incluye visionado en 4K UHD, además de permitir hasta cinco reproducciones simultáneas y ofrecerte hasta 100 descargas al mes.

Nuevos lanzamientos de SkyShowtime para cerrar el año por todo lo alto

SkyShowtime despedirá el año con una programación repleta de estrenos exclusivos y grandes superproducciones que marcarán el inicio de 2025. La plataforma apostará por títulos de gran impacto, comenzando con la llegada de 'Misión Imposible: Sentencia Final' el 17 de diciembre, con Tom Cruise liderando de nuevo la saga. El espíritu navideño continuará el 25 de diciembre con el esperado estreno en acción real de 'Cómo entrenar a tu dragón', seguido de la llegada de 'Pitufos' el 30 de diciembre, ideal para disfrutar en familia. Ya en 2026, 'M3GAN 2.0' aterrizará el 26 de enero con su terror tecnológico, mientras que la nueva versión de 'Agárralo como puedas', protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson, llegará el 19 de febrero. A estos títulos se suman apuestas televisivas de primer nivel como 'Marshals: A Yellowstone Story', el nuevo spin-off del universo 'Yellowstone' creado por Taylor Sheridan, así como las también esperadas 'Dutton Ranch' y 'The Madison', que ampliarán el catálogo con historias potentes y repartos de primer nivel. Con este listado de estrenos, SkyShowtime se prepara para una temporada navideña cargada de cine y series de máxima expectación.

Nuevas series y regresos destacados en SkyShowtime

SkyShowtime también refuerza su catálogo seriéfilo con una ola de regresos muy esperados y estrenos exclusivos que llegarán en los próximos meses. Entre las temporadas que vuelven, destaca el retorno de Michael C. Hall en la segunda temporada de 'Dexter: Resurrection', así como las oscarizadas Zoe Saldaña y Nicole Kidman en la tercera entrega de 'Lioness'. El universo del crimen organizado vuelve a cobrar fuerza con la segunda temporada de 'Mobland', liderada por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. También regresará 'The Agency: Central Intelligence', con un reparto encabezado por Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith y Richard Gere, mientras que Sylvester Stallone retomará su papel como Dwight "The General" Manfredi en la cuarta temporada de 'Tulsa King'. Asimismo, se estrenará la segunda temporada de 'Sweetpea', con Ella Purnell retomando su papel como la enigmática Rhiannon Lewis. El universo Star Trek vuelve con fuerza gracias a la cuarta temporada de 'Star Trek: Strange New Worlds' y la llegada de 'Star Trek: Starfleet Academy', protagonizada por Holly Hunter y Paul Giamatti. En cuanto a las nuevas producciones, SkyShowtime apostará por series como la comedia dramática 'All In' y 'Amadeus', así como thrillers de espionaje como 'PONIES', con Emilia Clarke y Haley Lu Richardson, y 'The Copenhagen Test', con Simu Liu. También llegarán dramas como 'The Death of Bunny Munro', 'Under Salt Marsh', la comedia de misterio 'The Burbs', y la precuela 'Gomorrah – The Origins'. En el apartado de originales, destacan 'The Trio', 'El Homenaje' y 'Pionek', confirmando la ambiciosa apuesta de SkyShowtime por contenidos diversos y de alto nivel.