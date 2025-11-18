¿Qué es el conejo blanco de TikTok? El viral del que mucha gente desconoce su origen

Salta la sorpresa, un nuevo trend ha llegado a TikTok, solo que esta vez no se trata de nada alegre y animado. El nuevo fenómeno viral del llamado 'conejo blanco' se basa en contar un giro inesperado que haya ocurrido en tu vida.

Los vídeo suelen ir acompañados por el tic tac de un reloj mientras también suena una melodía de piano. Por el momento ya se han creado en la plataforma más de 180.000 vídeos con este audio. En general suele ponerse un texto con mensajes en la publicación como: "El día antes de que me atrapase el conejo blanco" o "Ese maldito conejo blanco". A veces muestran lo que ocurrió después y a veces no.

Ese molesto conejo ficticio conejo es un referencia a 'Alicia en el país de las maravillas', porque la vida de Alicia dio un giro drástico y radical cuando encuentra al animal, lo sigue y cae en la madriguera. A partir de ahí se desarrolló todo lo que conocemos de la historia.

El conejo de alguna forma modificó por completo la vida de la protagonista. Esto es a lo que se refieren las personas cuando colocan en sus vídeos sus vivencias y anécdotas antes de que apareciese el conejo blanco, haciendo referencia a esa cosa que hizo que sus vidas cambiasen por completo como un despido, un divorcio o un accidente.

Así que ahora, si te aparecen este tipo de vídeos, ya sabrás que se refieren a como lucía la vida de la gente antes de que ese dichoso acontecimiento representado como el conejo blanco cambiase el rumbo de sus vidas.