¿Para qué sirve el modo seguro? Pocos conocen esta secreta función de tu ordenador

La informática es algo complejo, eso no se puede negar. Tal vez no a nivel usuario básico, pero sí desde el momento en que a las tareas cotidianas y al funcionamiento normal les sobreviene algún elemento que hace que los procesos estándar empiecen a no serlo. Y es que hay momentos en las que no basta con el truco para deshacer, sino que se necesita algo más

Porque hay ocasiones en las que, de repente y sin saber el motivo, nuestro ordenador puede comenzar a mostrar un comportamiento errático, más lento o incluso puede que algunos elementos del mismo dejen de responder. Si esto llega a pasar y antes de buscar un amigo informático o un técnico, existe una herramienta que puede ayudar a que el usuario más de andar por casa sea capaz de solventar esa situación.

Herramienta de diagnóstico para todos los niveles

Se trata del modo seguro, que algunos conocerán como “modo a prueba de fallos”. Disponible en sistemas operativos como Windows, el más común, hablamos de una función que sirve para diagnosticar y reparar problemas en el ordenador. No confundir con el botón de Windows del teclado, ese tiene sus funciones particulares.

Al acceder al modo seguro, en realidad, lo que estamos haciendo es entrar en un entorno de diagnóstico que arranca el equipo con un conjunto mínimo de controladores y servicios, algo que permitirá saber qué funciona de forma correcta y por tanto cuál puede ser el elemento que está provocando ese funcionamiento anómalo del ordenador.

Al iniciar el ordenador en modo seguro, no habrá acceso a programas de terceros ni servicios especiales, solo los accesos más básicos, pero que son fundamentales para saber que las herramientas imprescindibles del equipo están a salvo y que por tanto se puede averiguar, e incluso arreglar, el problema que pueda haber. Porque si al entrar a través del modo seguro funciona todo como tiene que hacerlo, pero con el arranque normal no es así, será alguno de los elementos que se inician a posteriori el que esté provocando esa inestabilidad.

Para acceder a él las opciones varían según la versión del sistema operativo, pero lo habitual es que pulsar la tecla Shift mientras se elige la opción para reiniciar el ordenador. presionar la tecla F8 o la combinación Shift + F8 durante el arranque del ordenador nos den acceso al modo seguro. Existe una opción más completa que también activa las funciones de red por si se necesita acceso a internet durante la prueba de diagnóstico. Esta opción aparecerá en el listado del menú de opciones de inicio, al igual que el modo seguro convencional.

Esto podemos hacer desde el modo seguro

A efectos prácticos, el modo seguro sirve para hacer esas pruebas que pueden dar una respuesta y una solución y alivio al usuario corriente o bien confirmar que el reto es demasiado complejo y que se necesita la ayuda de un especialista. Entre las opciones que permite el modo seguro tenemos:

Diagnosticar errores: ver qué funciona y qué no para saber dónde está el problema.

para saber dónde está el problema. Eliminar software: si logramos averiguar qué interfería en el correcto funcionamiento, desde el modo seguro se puede desinstalar e inhabilitar sin que se activen.

sin que se activen. Eliminar virus y malware: como este tipo de agentes se esconden durante un arranque normal y en modo seguro no pueden ejecutarse, será más sencillo dar con ellos y eliminarlos con un antivirus.

Restaurar el sistema: Si existe una copia de seguridad del sistema de un momento en que sabíamos que funcionaba todo de forma correcta, se puede restaurar esa versión para recuperar una versión operativa y sin fallos.

para recuperar una versión operativa y sin fallos. Actualizar drivers o eliminar actualizaciones: si el sistema informó de la actualización de un driver y justo tras ello ha sido cuando han comenzado los problemas, ya sabemos el origen, por lo que bastará con revertir la actualización desde el modo seguro o desactivar el driver que detectamos que está en el origen del fallo.

Para salir del modo seguro, generalmente basta con reiniciar el equipo en el modo normal, o bien, deshabilitar el modo seguro desde la configuración del sistema. Con el modo seguro, por tanto, hasta el usuario más de andar por casa puede llevar a cabo esos primeros pasos que cualquier técnico haría con su ordenador e incluso tener la satisfacción personal de haber sido capaz de resolver una de esas situaciones que suelen desatar el pánico como es ver en riesgo de explosión nuestro preciado ordenador.