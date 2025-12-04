Qwen, la apuesta de IA de Alibaba, supera récords de crecimiento y presiona a los líderes del sector

Durante meses, la carrera de la IA parecía estar congelada entre los gigantes habituales: OpenAI, Google y, en China, ByteDance con su popular Doubao. Sin embargo, noviembre trajo un giro inesperado ahora que Alibaba, que llevaba un tiempo reforzando su estrategia en modelos de lenguaje, acaba de colocar a su nueva app Qwen en el mapa global con una velocidad que pocas tecnológicas habían logrado hasta ahora.

La aplicación, que se lanzó en beta pública hace apenas unas semanas, ha irrumpido con fuerza en un mercado cada vez más saturado de asistentes virtuales, pues según datos de Aicpb.com, Qwen registró un crecimiento del 149% en usuarios activos mensuales (MAU), convirtiéndose en la aplicación de IA con la expansión más rápida del mundo durante noviembre. Y es que en solo dos semanas alcanzó 18,34 millones de usuarios, situándose entre las 25 apps de IA más usadas del planeta.

Pero esa aceleración no es casualidad, ya que China lleva meses reclamando espacio en la carrera global por los modelos de IA, con empresas como Alibaba, Xiaomi, Baidu o ByteDance presentando alternativas propias y lanzando productos cada vez más competitivos. Por eso, la irrupción de Qwen llega precisamente en un momento en el que la industria está viviendo una ola de lanzamientos, mejoras y reconfiguraciones de mercado.

En ese clima de competencia feroz, y tras el boom de los nuevos modelos de OpenAI y Google, la apuesta de Alibaba sirve como un recordatorio: la carrera tampoco está decidida en Oriente.

Alibaba quiere un hueco entre los gigantes de la IA

El éxito explosivo de Qwen se apoya en la fortaleza de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) desarrollados por Alibaba. Li Bangzhu, fundador de Aicpb.com, lo resume así: “Los productos de IA más populares del mundo siempre vienen de los equipos con los modelos más sólidos”, un mensaje que encaja con la estrategia de la compañía, que ha ido consolidando su familia de modelos Qwen como base tecnológica para investigación profunda, generación de imágenes o creación de presentaciones.

Según publicó South China Morning Post, el lanzamiento generó un impulso inmediato puesto que, en cuestión de días, la app saltó al top 3 de las aplicaciones gratuitas más descargadas en la App Store de China continental y Hong Kong. Y aunque todavía está lejos de los gigantes globales, su velocidad de expansión la convierte en una candidata seria para competir en un mercado dominado por ChatGPT (775 millones de MAUs) y, más recientemente, por la recuperación de Google con Gemini 3 Pro.

Mientras tanto, en el ecosistema chino, Qwen ha superado con holgura la evolución reciente de sus competidores. Doubao creció en noviembre apenas un 5,33%, mientras que DeepSeek volvió a caer un 3,72%. El contraste no puede ser más claro.

Este auge también coincide con otro frente cada vez más importante: los dispositivos inteligentes y las gafas de IA, un terreno donde Meta mantiene la ventaja global, pero en el que empresas chinas están empezando a responder con fuerza.

En este sentido, Alibaba no se quedó atrás: esta semana presentó sus primeras gafas de IA, Quark, que se suman a los lanzamientos recientes de Li Auto y Xiaomi, en un movimiento que muestra que el ecosistema Qwen no es solo una app: es una estrategia más amplia para posicionarse en hardware, asistentes personales y herramientas conectadas.