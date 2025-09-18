Nuevas Meta x Ray-Ban Display: así son las nuevas gafas con IA y pantalla integrada

En el reciente Meta Connect, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg renovó su catálogo de gafas inteligentes con nuevos modelos como las Ray-Ban Meta 'Gen 2', unas gafas que tienen el doble de batería que las originales, te permiten grabar vídeos en calidad 3K y llegan con un coste que parte desde los 419 euros.

Pero, sin lugar a dudas, la gran novedad anunciada durante la conferencia anual de Meta fue el lanzamiento de las nuevas Meta x Ray-Ban Display, unas innovadoras gafas inteligentes con Inteligencia Artificial (IA) y una pantalla integrada.

Meta x Ray-Ban Display: toda la información

Como podemos leer en el blog oficial de Meta, la empresa tecnológica acaba de presentar en sociedad sus primeras gafas inteligentes con pantalla incorporada, unas Meta x Ray-Ban Display que cuentan con un diseño tradicional, pero con una montura algo más gruesa.

La gran novedad de estas gafas inteligentes es que incorporan una pequeña pantalla a color de 600 x 600 píxeles que se muestra en el cristal derecho de las gafas y te permite interactuar con Meta AI, el chatbot de IA de la marca, ver el visor de la cámara, enviar y recibir mensajes y controlar la reproducción de música.

A nivel de autonomía, las Meta x Ray-Ban Display prometen hasta 6 horas de batería realizando un "uso mixto" de las mismas y hasta 30 horas de uso utilizando el estuche de carga incluido.

Dentro del paquete de venta de las Meta x Ray-Ban Display se incluye, también, la Neural Band, una práctica pulsera que puede reconocer los movimientos y las señales musculares de tu mano y te permite controlar la interfaz de estas gafas e incluso "escribir" con ella. Meta asegura que la Neural Band tiene una autonomía de hasta 18 horas de uso.

Meta define estas nuevas gafas inteligentes de la siguiente manera:

Las gafas Meta Ray-Ban Display están diseñadas para ayudarte a mirar hacia arriba y permanecer presente. Con un vistazo rápido a la pantalla del lente, puede consultar mensajes, obtener una vista previa de las fotos, ver traducciones y obtener ayuda de Meta AI, y más — todo sin necesidad de sacar el teléfono. Es la tecnología la que te mantiene atento al mundo que te rodea, sin distraerte de él.

Esta innovadora categoría de gafas de IA viene con una pantalla a todo color y de alta resolución que está ahí cuando la quieres — y desaparece cuando no la quieres. La pantalla está colocada a un lado, por lo que no obstruye la visión. Y no está encendido todo el tiempo — está diseñado para interacciones cortas de las que siempre tienes el control. No se trata de atarte un teléfono a la cara. Se trata de ayudarte a realizar rápidamente algunas de tus tareas cotidianas sin interrumpir tu flujo.

Meta x Ray-Ban Display: disponibilidad y precio

Las nuevas Meta x Ray-Ban Display saldrán a la venta en los Estados Unidos en dos acabados: negro y arena el próximo 30 de septiembre por un precio de 799 dólares y su pack de venta incluirá tanto las gafas como la Neural Band.

Las Meta x Ray-Ban Display en color negro Propio

Eso sí, si quieres comprar las nuevas Meta x Ray-Ban Display fuera de Estados Unidos tenemos malas noticias para ti, ya que Meta ha confirmado que las venderá exclusivamente en las tiendas físicas de EE. UU de algunos distribuidores como las propias tiendas Ray-Ban, Best Buy, LensCrafters, Sunglass Hut ty la operadora Verizon.

Asimismo, Meta ha confirmado que nuevas Meta x Ray-Ban Display llegarán a otros países como Canadá, Francia, el Reino Unido e Italia a principios del 2026.