'Rambo' tendrá su precuela y comenzará a grabarse este mismo año

Cuando pensamos en buenas adaptaciones, ya sea de un libro o un videojuego, al formato película, pocas veces nos acordamos de Rambo, pero así es, pues la genial cinta de acción protagonizada por Sylvester Stallone en 1982 se basa en la novela de David Morrell de 1972 First Blood, que en España podemos encontrar tanto bajo la misma denominación como con los títulos de Primera Sangre (el más extraño) o de Rambo: Acorralado (más habitual).

Un lío de nombres que también persiguió a la cinta dirigida por Ted Kotcheff, lo que no fue óbice para que estemos hablando de un producto icónico desde sus inicios que ha dado lugar a varias secuelas, siendo la más reciente de 2019, una Rambo: Last Blood que sirvió como cierre, con un Sly entrado en años pero al que no queremos ver enfadado.

Así se forja un ¿héroe? de guerra

Y como no se entiende el personaje de Rambo sin él y la primera película, y puede que la segunda, son perfectas tal y como están, no es probable que veamos un reboot, algo que parece entusiasmar a Hollywood desde hace ya varios años, pero nadie dijo nada de no poder hacer una precuela, algo que tiene todo el sentido del mundo gracias al trasfondo de John.

Ahora y como leemos en Deadline, es oficial: Millennium Media ha anunciado en el mercado de Cannes el proyecto John Rambo, una precuela oficial de Acorralado que narrará los orígenes del mítico personaje durante la Guerra de Vietnam. La dirección correrá a cargo del finlandés Jalmari Helander, responsable de la reciente y salvaje Sisu. El guion ha sido escrito por Rory Haines y Sohrab Noshirvani, conocidos por su trabajo en Black Adam y la miniserie Informer.

Por eso no siente las piernas

La película, que comenzará a rodarse en Tailandia este mismo octubre, promete explorar el pasado del joven Rambo, en una historia ambientada en plena contienda vietnamita. Se tratará, por tanto, de un capítulo inédito que busca profundizar en los traumas y vivencias que convirtieron a John en el soldado solitario que conocimos décadas atrás.

El productor Jonathan Yunger, presidente de Millennium, ha declarado que esta precuela "rendirá homenaje a una de las mejores franquicias del cine y atraerá tanto a los seguidores clásicos como a nuevos públicos". Por su parte, Helander se ha mostrado entusiasmado con el proyecto: "He sido fan de Rambo desde los once años. Poder dirigir una película suya es como un sueño de infancia hecho realidad".