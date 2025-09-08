Un rumor de última hora asegura que el iPhone 17 Pro tendrá una Dynamic Island más pequeña

Apple presentará los próximos iPhone 17 y iPhone 17 Pro en cuestión de horas y ya sabemos prácticamente todo sobre ellos. Sin embargo, siguen surgiendo detalles de última hora, como las novedades que traerán los nuevos Apple Watch, que también podrían presentarse en el evento, así como cambios en el diseño de los iPhone 17 Pro, cuya Dynamic Island sería más pequeña que nunca.

La compañía introdujo la Dynamic Island en 2022 junto con los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max y, desde entonces, no ha sufrido modificaciones. Esta muesca interactiva sustituyó al clásico notch y se convirtió en una de las señas de identidad de los modelos Pro y posteriormente de los modelos base. Pese a ello, su diseño y tamaño se han mantenido inalterables durante varias generaciones, hasta ahora. Tras meses de rumores y filtraciones, todo apunta a que finalmente Apple habría decidido reducir sus dimensiones en los iPhone 17 Pro.

Un rumor con poca fiabilidad

La filtración procede de una fuente desconocida hasta el momento, que afirma trabajar en una empresa dedicada a la fabricación de protectores de pantalla para iPhone. Según la información compartida, la Dynamic Island habría reducido su ancho hasta aproximadamente 1,5 centímetros, frente a los 2 centímetros que medía en el iPhone 16.

Aunque la veracidad de esta información es cuestionable, el medio MacRumors ha decidido hacerse eco debido a la insistencia de los rumores relacionados con la reducción de la Dynamic Island. De hecho, se trata de uno de los cambios de diseño más comentados en los últimos meses y que, según las filtraciones, acompañaría al rediseño del módulo de cámaras de los modelos Pro.

Es cierto que la fiabilidad de esta fuente es limitada, ya que no cuenta con historial previo de filtraciones, pero no se puede descartar por completo. A lo largo del último año han aparecido numerosas especulaciones de distinto tipo, llegando a plantear incluso que el iPhone 17 Pro Max sería el único modelo en adoptar una Dynamic Island más pequeña.

Lo que sí parece inevitable es que este cambio llegue tarde o temprano. Todo apunta a que el iPhone del 20 aniversario será un dispositivo completamente “todo pantalla”, y reducir la Dynamic Island sería un paso lógico hacia ese objetivo. La incógnita es si Apple optará por eliminarla de golpe o seguirá una estrategia gradual, reduciendo su tamaño generación tras generación. Muy pronto podremos salir de dudas.