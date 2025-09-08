Esto es todo lo que sabemos de los próximos Apple Watch series 11 y Ultra 3

Apple celebrará mañana un evento especial en el que se espera que presente la nueva serie iPhone 17. Sin embargo, además de los nuevos iPhone, posiblemente muestre los nuevos Apple Watch en los que también habría estado trabajando durante el último año: el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3.

Pese a que serán generaciones modestas en cuanto a novedades, lo cierto es que llegarán cambios interesantes a ambos modelos. Cambios que ya se han filtrado y que conoceríamos antes de que Apple los presente mañana, así que vamos a hacer un resumen de todos ellos para tener una visión clara de cara al evento.

Todas las novedades que llegarán al Apple Watch Series 11 y Ultra 3

Una cuenta privada de X, a la que solo tiene acceso el medio MacRumors, ha compartido algunos detalles de los próximos Apple Watch. Esta cuenta es la misma que ha proporcionado información certera sobre versiones de iOS y betas de iOS 26, por lo que podemos considerar que tiene un muy buen historial. Según dicha fuente, esto es lo que podemos esperar de los Apple Watch:

Un Apple Watch Series 11 con un nuevo chip basado en la arquitectura de los S9 y S10. Se rumorea también que podría incorporar la posibilidad de medir la presión arterial.

Un Apple Watch Ultra 3 con un nuevo chip basado en la arquitectura de los S9 y S10. Se especula además con que llegaría con una pantalla más grande sin aumentar el tamaño de la caja, así como con conexión satelital y 5G.

Un nuevo Apple Watch SE 3 con un chip basado en la arquitectura de los S9 y S10. Se rumorea también que podría venir con una caja de plástico.

La fuente también menciona que Apple está preparando el lanzamiento de nuevos iPad Pro con procesador M5, previstos para octubre o noviembre de este año. Gracias a esta filtración queda claro que mañana veremos los Apple Watch Ultra 3 y SE de tercera generación, algo que no podíamos dar por sentado.

Por su parte, Mark Gurman señala que los próximos Apple Watch Series 11 contarían con una pantalla más brillante y que podrían llegar en nuevos colores aún no mencionados, con el objetivo de corregir los problemas que algunos usuarios reportaron con el color negro azabache del Apple Watch Series 10. En cuanto a la función de medición de la presión arterial, Gurman cree que quizá no esté lista para ser lanzada.