La saga que convirtió la muerte en espectáculo ha regresado a lo bestia... y ya está en streaming

Han pasado más de dos décadas desde que una premonición en un avión (la de Devon Sawa) lo empezase todo, enseñándonos que la muerte podía ser el mejor guionista de Hollywood. Aquella primera película de la saga fue un fenómeno inesperado: un slasher con muertes tan ingeniosas como crueles, y un villano totalmente invisible. Desde entonces, cada entrega buscaba rizar el rizo, intentando superar la creatividad (y el morbo) de la anterior, pero los resultados eran regulares... hasta ahora.

En esta nueva cita con el destino, los directores Zach Lipovsky y Adam B. Stein consiguen que la fórmula vuelva a brillar. Mantienen la tensión, el humor negro e incluso que los fans más veteranos se agarren al asiento en algún momento, y a la vista está con sus resultados en Rotten Tomatoes, donde obtiene la puntuación más alta de toda la franquicia: 93% de apoyo de los críticos y 87% del público. Kaitlyn Santa Juana lidera un reparto en el que brillan también Teo Briones, Rya Kihlstedt y un Tony Todd que ya es un clásico y que, en su escena final, soltó un improvisado "disfrutad de la vida mientras podáis" que dejó al equipo en silencio.

Una maldición que persigue a varias generaciones de una familia

Stefanie Reyes (Kaitlyn Santa Juana), una estudiante universitaria de 18 años, vive atormentada por pesadillas que cada vez parecen más reales... y que anuncian la muerte inminente de su familia. Decidida a evitar la tragedia, regresa a su hogar para buscar respuestas y descubre un oscuro secreto: su abuela Iris sobrevivió en 1968 a la muerte gracias a una premonición… pero ese acto heroico desató una maldición que persigue a todos sus descendientes. Ahora, la muerte va a por todos ellos, uno a uno, siguiendo un macabro orden de edad.

Esta sexta entrega de la saga Destino final añade un giro inédito: la amenaza no se limita a un grupo de desconocidos atrapados por el destino, sino que se transmite de generación en generación. A medida que Stefanie intenta romper el ciclo, deberá proteger a su hermano Charlie y a sus primos, mientras la fatalidad se manifiesta en accidentes tan impactantes como una cortadora de césped fuera de control, un compactador de basura o un descarrilamiento de tren. Además, la historia alterna entre el presente y aquel día de hace 50 años, revelando el origen de la maldición y las únicas pistas que podrían burlar a la muerte.

Se estrenó el pasado 16 de mayo en cines, pero ya sabes que en estos tiempos todo va a la velocidad de la luz, y desde hace unos días ya puedes ver 'Destino final: Lazos de sangre' en HBO Max. Aunque no te robará demasiado tiempo verla, una buena curiosidad es que se trata de la película más larga de la saga, con una duración de 1 hora y 50 minutos.