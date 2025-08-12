Samsung Galaxy A07: el nuevo móvil ultrabarato de la marca desvela todos sus secretos

Aunque parece que Samsung está en un stand-by, eso no es realmente así, ya que además de ultimar los detalles para la llegada de los nuevos Galaxy S25 FE y Galaxy Buds 3 FE, el gigante surcoreano también trabaja en el lanzamiento de su nuevo smartphone ultrabarato, un Galaxy A07 4G del cual ya conocemos tanto su diseño como sus principales especificaciones.

Esto es todo lo que sabemos del nuevo Samsung Galaxy A07 4G

Una reciente publicación del medio SamMobile se ha hecho eco de que el popular filtrador Sudhanshu Ambhore ha compartido una publicación en X, la antigua Twitter, en la que nos muestra los primeros renders del nuevo Samsung Galaxy A07 4G y nos confirma todas sus prestaciones.

Tal como puedes apreciar en dichas imágenes, las cuales te dejamos bajo estas líneas, el Samsung Galaxy A07 4G apostará por un diseño similar al de la generación anterior, con una parte frontal coronada por un notch tipo gota y una parte trasera con un doble módulo de cámaras situado en vertical y ubicado en la esquina superior derecha y estará disponible en tres colores diferentes: verde, gris y blanco azulado.

El Samsung Galaxy A07 4G en sus tres tonalidades disponibles Propio

Asimismo, esta filtración también revela que el Galaxy A07 4G estará equipado con una gran pantalla LCD PLS de 6,7 pulgadas que tiene una resolución HD+ de 1.600 x 720 píxeles y una tasa de refresco de 90 hercios, con un procesador MediaTek Helio G99 y con una enorme batería de 5.000 mAh con carga "rápida" por cable de 15 W.

En el apartado fotográfico, este nuevo Galaxy A barato cuenta con un sistema doble de cámaras traseras que está formado por un sensor principal de 50 megapíxeles con una apertura focal f/1.8 y un sensor macro de 2 megapíxeles con una apertura focal f/2.4 y con una cámara para selfis de 8 megapíxeles con una apertura focal f/2.0.

En cuanto al resto de características del Galaxy A07 4G debemos destacar que dispone de la protección IP54 de resistencia al agua y al polvo y de una amplia conectividad con Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, una ranura para tarjetas microSD, un jack de auriculares de 3,5 milímetros y un puerto de carga USB Tipo C.

Por último, en lo que respecta al software, el Samsung Galaxy A07 4G llega con Android 15 corriendo bajo One UI 7 y promete hasta 6 años de actualizaciones Android y de seguridad.