Samsung tiene claro qué televisor te vas a comprar este Black Friday (y spoiler: será gigante)

Si estabas esperando al Black Friday para renovar tu televisor, no estás solo. De hecho, es el momento crítico del año para la industria. Hemos tenido la oportunidad de charlar con los responsables de la división de TV de Samsung España, quienes nos han desgranado con datos precisos qué está pasando en el mercado y, lo más importante, qué vamos a comprar los españoles en las próximas semanas.

Olvídate de lo que pasó en 2023. Si el año pasado el mercado se movió por el "apagón de la TDT" (comprando teles baratas y pequeñas para habitaciones secundarias), este 2024 la tendencia ha dado un giro de 180 grados: buscamos calidad, pulgadas y tecnología antirreflejos.

Gastaremos entre un 12% y un 14% más

El precio medio sube entre un 12 y un 14%. La gente aplaza ciertas compras esperando al Black Friday y aprovecha para comprar un producto más aspiracional

Puede parecer contradictorio en un año donde el mercado acumulado ha caído un 19%, pero la realidad es que la demanda se está despertando justo ahora. Según los datos que maneja Samsung, en el periodo de Black Friday se concentra el 15% de la venta anual de televisores. La gente, sino que llevan todo el año esperándose para poder comprar el televisor que ellos realmente quieren y es el momento de llevar a cabo el desembolso económico clave. Así nos lo confirmaba Alvaro Uriarte, Vicepresidente de Consumer Electronics para Samsung España:Si tienes una tele de 55 pulgadas, tengo una mala noticia para ti, para los estándares actuales del mercado, empieza a considerarse pequeña. La tendencia es imparable: "75 se está convirtiendo en el nuevo 65", asegura Uriarte, que además nos muestra unos datos muy esclarecedores. La gran pulgada de 98 o más ha crecido un 70% acumulado este año, todo teniendo en cuenta elque significa hacer algo así en un país como el nuestro en el que las casas tienden a ser pequeñas.

Las de 75 pulgadas pueden parecer engañosas, ya que la cuota es más amplia y el perfil de crecimiento parece por ello menor, pero acumulan un crecimiento del 17%. De nuevo, el problema logístico sigue presente. Que pueda subirse por la escalera o por el ascensor es un riesgo que muchos usuarios toman porque quieren que su tele sea como estar en el cine. Así, cada vez son más masivas e impresionantes.

Junto a esto, juega un factor fundamental la tecnología. El sistema antirreflejos de Samsung, conocido como glare-free es uno de los mayores reclamos para la compra de sus productos. España es un país con mucho sol y donde valoramos la luz por encima de todo. Por ello, es de esperar que cuando ponemos el televisor en nuestro salón, pueda entrar luz sin problemas a través de las ventanas. Samsung es pionera con su sistema antirreflejos que nos permite ver perfectamente la televisión mientras estamos en altas condiciones de luz sin perdernos nada de la imagen, y eso el consumidor lo valora.

En cambio, otras tecnologías son más desconocidas para el público general. Hablamos de las barras de sonido, un aliado fundamental para mejorar la calidad del audio desde que los televisores han ido perdiendo amplitud y lo cierto es que lo hacen con bastante éxito. Desafortunadamente, mientras que en Europa el 15% de los usuarios que compran un televisor lo emparejan con una barra de sonido, en España apenas llega al 8%. Esto demuestra que es una tecnología que no está llegando al público tanto como cabría esperar. Sin embargo, la tecnología es muy buena, tuve la ocasión de probarla en varias ocasiones y la experiencia de sonido cambia totalmente con respecto a los altavoces del televisor.

En resumidas cuentas, está claro que este mes es una oportunidad crucial para hacerte con la tele de tus sueños. El Black Friday culminará la próxima semana, pero lleva habiendo descuentos desde principios de mes.