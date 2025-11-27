La serie española que está arrasando en Movistar Plus+ (y puedes ver por solo 1 euro este Black Friday)

Los Javis dejaron huella con La Mesías, una de las series españolas más potentes y personales de los últimos años. Una historia sobre fe, trauma y redención que sigue emocionando a quienes la descubren por primera vez en Movistar Plus+, donde puedes verla por solo 1 euro gracias a la oferta especial de Black Friday.

La Mesías arranca con una escena casi hipnótica: un vídeo viral de un grupo de niñas que cantan canciones religiosas con una intensidad inquietante. A partir de ahí, la serie construye una historia sobre la infancia, la fe y las heridas que deja el pasado.

Una historia que deja marca

Protagonizada por Roger Casamajor, Lola Dueñas, Carmen Machi y Macarena García, esta producción se mueve entre el drama psicológico y el retrato generacional, con la estética cuidada y el sello inconfundible de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Cada episodio es una experiencia sensorial: visualmente preciosa, emocionalmente devastadora y con una banda sonora que te deja pensando mucho después de los créditos.

Desde su estreno en 2023, La Mesías se ha convertido en un fenómeno que sigue ganando público con el paso del tiempo. Fue una de las series españolas más premiadas del año y confirmó a Los Javis como una de las voces más personales y reconocibles de nuestra televisión.

Su retrato de la fe, la familia y la búsqueda de identidad continúa resonando hoy, especialmente en un momento en que la espiritualidad y los símbolos religiosos han vuelto a colarse en la cultura pop. Basta mirar el nuevo álbum de Rosalía, LUX, con su estética mística y referencias bíblicas, para entender cómo lo sagrado vuelve a inspirar a toda una generación.

La Mesías explora esa misma tensión: la frontera entre la devoción y la obsesión, entre la salvación y el control. Y lo hace con una sensibilidad única que sigue resultando tan actual como en su estreno.

