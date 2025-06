Steve Balmer, exCEO de Microsoft, y su desastrosa predicción sobre los iPhone: "No tiene teclado, no es una buena máquina"

Ocupar el cargo más destacado de una de las grandes compañías tecnológicas de la historia no está reñido con fallar de vez en cuando. Los múltiples movimientos que se producen en un sector tan dinámico como el de la electrónica hacen que en ocasiones haya que arriesgar tanto con los productos como con las predicciones, y ahí siempre aparecen dos opciones: el acierto o el error.

En el año 2007 Apple lanzó al mercado su primer iPhone inmerso en una nube de incertidumbre. A ella habían contribuido voces tan relevantes como la de Steve Ballmer, quien por aquel entonces ocupaba el puesto de director ejecutivo de Microsoft tras haber sustituido a Bill Gates en el año 2000 en el cargo y que dejó el relevo a Satya Nadella en 2014. Ballmer hizo un pronóstico sobre el iPhone del que seguro que no se siente orgulloso y que le perseguirá durante años.

Apuesta fallida sobre el futuro de los iPhone

Por aquel entonces el mercado de la telefonía móvil todavía tenía mucho camino que recorrer y la entrada de un nuevo actor como Apple era vista con cierto recelo por la competencia. Entre ella, Microsoft siempre tuvo una orientación de los dispositivos móviles muy enfocada al ámbito laboral y de los negocios, algo con lo que chocaba la filosofía de la compañía liderada por Steve Jobs a la hora de confeccionar su terminal, el iPhone.

Ballmer señaló sus dudas acerca del teléfono diseñado por Jobs y el resto del equipo al no considerar que pudiera cubrir las necesidades generales en el mundo de los negocios: “Dije que es el teléfono más caro del mundo y no es atractivo para los clientes empresariales porque no tiene teclado, lo que lo convierte en un mal sistema de correo electrónico”, valoró semanas antes de la salida al mercado del primer iPhone.

El precio de partida del iPhone se establecía en los 500 dólares, cifra arriesgada y elevada teniendo en cuenta que hablamos de hace 18 años. Para Ballmer, el hecho de que Microsoft tuviera ya una cuota de mercado con los dispositivos con Windows Mobile le daba ventaja frente al nuevo competidor que irrumpía en el sector, aunque esa ventaja rápidamente se esfumó como hemos visto con el paso del tiempo, confirmando que la previsión de Steve Ballmer no podía ser más errónea:

“Actualmente, vendemos millones y millones de teléfonos al año, mientras que Apple no vende ningún teléfono al año. En seis meses, tendrán el teléfono más caro del mercado, con diferencia, y veamos qué tan caro es. A ver cómo le va a la competencia”

Los años han pasado y Apple ha logrado consolidar al iPhone como un teléfono de referencia cuyas ventas crecen año a año y del que todo el mundo espera con suma expectación sus novedades, así como las de su sistema operativo, cuya última versión iOS 26, vio la luz hace escasos días.

El ejemplo de Steve Ballmer a la hora de evaluar el impacto que tendría la llegada de un nuevo exponente al mercado tecnológico como el iPhone es solo una muestra de que, ni siquiera las personalidades con más responsabilidad en las grandes compañías tienen asegurado acertar con sus pronósticos.