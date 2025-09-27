Steve Jobs, antes de su muerte: "no inventé la mayoría de la tecnología con la que trabajo"

Sin lugar a dudas, Steve Jobs es una de las figuras más brillantes y controvertidas de la historia de la tecnología, ya que el padre del iPhone tenía la costumbre de vestir siempre con el mismo tipo de ropa, una costumbre que ha adaptado la llamada "Generación Z", y en el año 1983 le envió una carta firmada por él a un fan de Apple en la que decía que no firmaba autógrafos.

Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de la personalidad del cofundador de Apple y recientemente se ha publicado un mail que se envió Jobs a sí mismo poco antes de morir en el que es sincero consigo mismo: "no inventé la mayoría de la tecnología con la que trabajo".

Este es el último correo electrónico que Steve Jobs se envió a sí mismo

'El Archivo de Steve Jobs' es un proyecto lanzado por Laurene Powell Jobs, Tim Cook y Jony Ive para preservar y compartir el legado del fundador de Apple y ahora esta plataforma ha compartido un correo electrónico que Steve Jobs se envió a sí mismo un año antes de morir.

Así, el 2 de septiembre del año 2010, Steve Jobs se envió a sí mismo un mail desde su iPad en el que reconoce que le gustaría haber inventado la mayoría de la tecnología con la que trabajaba en ese momento:

No inventé el transistor, el microprocesador, la programación orientada a objetos ni la mayor parte de la tecnología con la que trabajo.

A continuación, te dejamos el mail íntegro de Steve Jobs traducido al castellano:

De:

Steve Jobs, sjobs@apple.com

Para:

Steve Jobs, sjobs@apple.com

Fecha:

Jueves, 2 de septiembre de 2010, a las 23:08

Cultivo muy pocos de los alimentos que consumo y, de los pocos que cultivo, no fui yo quien crió ni perfeccionó las semillas.

No confecciono ninguna de mis prendas de vestir.

Hablo un idioma que no inventé ni perfeccioné. No descubrí las matemáticas que utilizo.

Estoy protegido por libertades y leyes que no concebí ni legislé, y que no hago cumplir ni juzgo.

Me emociona la música que no creé yo mismo.

Cuando necesité atención médica, fui incapaz de ayudarme a mí mismo a sobrevivir.

No inventé el transistor, el microprocesador, la programación orientada a objetos ni la mayor parte de la tecnología

con la que trabajo.

Amo y admiro a mi especie, viva y muerta, y dependo

totalmente de ella para mi vida y mi bienestar.

Enviado desde mi iPad

Otros de los detalles más destacados de este correo electrónico de Steve Jobs son que el cofundador de Apple asegura que su vida fue moldeada por las contribuciones de otros y reconoce que el esfuerzo humano es la clave de la vida moderna y que depende de la especie humana para su bienestar.

Este correo electrónico deja al descubierto la increíble personalidad de Steve Jobs, un gurú tecnológico adelantado a su tiempo que fue capaz de sincerarse consigo mismo tan solo un año antes de fallecer debido a un cáncer de páncreas contra el que luchó durante 7 años.