Steve Jobs, cofundador de Apple, firmó el autógrafo más ingenioso de la historia: “No firmo autógrafos”

Detrás de una mente tan prodigiosa y con una visión tan futurista como la de Steve Jobs no solo se esconden recursos tecnológicos. Esa agilidad mental que es necesaria para desarrollar e implementar ideas que, en muchos momentos resultaban abstractas, también tuvo su reflejo en aspectos más cotidianos del día a día del cofundador de Apple, quien sigue siendo una inspiración para muchos hoy en día.

Del mismo modo, resulta legítimo pensar que el ingenio de Jobs se pudo ver acentuado por el consumo de alguna de las sustancias que recomendó emplear a Bill Gates para mejorar su creatividad.

Y es que Steve Jobs no dudó en hacer uso de la ironía a la hora de responder a algunas de las solicitudes que recibía de quienes, ya en los primeros pasos de Apple, buscaban la firma del visionario Jobs en forma de autógrafo.

Para encontrar uno de los ejemplos que mejor ilustran la capacidad de Steve Jobs para hacer del humor una virtud hay que retroceder más de 40 años, concretamente hasta 1983. Por aquel entonces Apple había presentado su computadora bautizada como Lisa y la legión de seguidores de la compañía iba en aumento. No sabemos, eso sí, si toda aquella base de aficionados imaginaría un progreso tan grande como el que ha tenido la compañía que el mes próximo lanzará su nuevo sistema operativo, macOS 16.

Entre esos seguidores de los inicios de Apple se encontraba L.N. Varon, cuyo nombre es razonable que sea desconocido para el gran público. El señor Varon había enviado una carta a la oficina de Steve Jobs en la que le pedía un autógrafo. Hablamos de Jobs como visionario, pero, no menos lo fue el hombre que le hizo la petición de esa rúbrica, puesto que recordamos que se trataba del año 1983 y los mayores avances de Apple todavía estaban por llegar.

Para sorpresa de L.N. Varon, su carta tuvo respuesta por parte del que fuera CEO de Apple hasta el año 2011 y, pese a que en un primer momento pudo suponer una desilusión para Varon, en una segunda lectura seguro que le sacó una sonrisa.

Y es que Steve Jobs optó por contestar a la petición de Varon señalándole su principio de no firmar autógrafos:

“Estimado Sr Varon: me siento honrado de que me escriba, pero tristemente no firmo autógrafos. Atentamente, Steve Jobs”