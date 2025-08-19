Temporada 2 de 'Fallout' en Prime Video: primer avance en vídeo y fecha de los nuevos episodios

¿A quién no le va a gustar un buen apocalipsis del siglo XXIII? A nosotros desde luego sí, pero eso es posiblemente porque lo estamos viendo desde la comodidad de nuestro sofá gracias a la serie exclusiva de Prime VideoFallout, que trasladó a la pequeña pantalla con maestría el videojuego propiedad de Bethesda (otrora de Interplay).

Una serie cuyos primeros 8 episodios debutaron la primavera de 2024, y desde entonces poco más hemos sabido hasta recientemente, cuando se desvelaron las primeras imágenes de la segunda temporada así como que ésta llegaría este mismo año.

Ahora Amazon ha confirmado al fin la fecha de estreno de la temporada 2 de Fallout: el 17 de diciembre de 2025. Y lo ha hecho con un primer avance en vídeo que nos devuelve al peculiar universo posapocalíptico de la saga, repleto de sátira, violencia y personajes inolvidables.

De Los Ángeles al Mojave

La primera temporada concluyó con un final que dejaba abiertas numerosas incógnitas, y los nuevos episodios retomarán los hechos justo donde quedaron. La historia nos conducirá esta vez hacia el yermo del Mojave, un entorno icónico para los seguidores del videojuego, y nos llevará a explorar la ciudad posnuclear de New Vegas.

Este será el nuevo escenario de las aventuras y desventuras de los protagonistas, que deberán sobrevivir entre facciones rivales, misterios tecnológicos y los peligros de un mundo devastado pero mortal.

Según ha indicado Kilter Films, productora de la serie junto a Amazon Studios, esta continuación no solo ampliará el trasfondo del universo Fallout, sino que ahondará en la crítica social y el humor ácido que la caracterizan. Dos siglos después de la guerra nuclear, los habitantes de los refugios subterráneos deben enfrentarse a un planeta convertido en un infierno radiactivo, donde cada paso puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.

La nueva temporada contará de nuevo con el reparto principal que ya conocimos el año pasado, quienes retomarán sus papeles en una trama que promete intensificar la tensión y ofrecer nuevas capas de complejidad a los personajes, algo especialmente cierto si hablamos del Ghoul.