Entre 'Perdidos' y 'Dark' hay una distopía que arrasa en streaming y te hará sospechar de todo

Cuando Apple TV+ estrenó esta serie hace dos años, no tardaron en compararla con clásicos de la televisión como Lost, aunque esta es más sobria y tiene la ciencia ficción como columna vertebral. La serie parte de las novelas de Hugh Howey y llega a la pantalla de la mano de Graham Yost (Band of Brothers), con Rebecca Ferguson al frente no solo como protagonista, sino también como productora ejecutiva.

A su alrededor, desfilan actores como Tim Robbins, Rashida Jones, David Oyelowo o Common, que encajan en esta colmena subterránea donde cada gesto puede convertirse en una amenaza. En la web de reseñas Rotten Tomatoes se mantiene con un 90% de aprobación de los críticos y 67% de la audiencia, y en otras, como la exigente FilmAffinity, muchos usuarios la describen como una de las distopías televisivas más adictivas de los últimos años. Lo gracioso es que estuvo a punto de quedarse en nada: en 2012 se barajó rodarla como película, pero el proyecto se congeló hasta que Apple lo rescató en formato serie, y ahora la tiene asegurada para varias temporadas más.

¿Y si el último refugio de la humanidad fuera también su condena?

La historia nos traslada a un futuro lejano y apocalíptico, donde los 10.000 últimos supervivientes de la Tierra viven confinados en un gigantesco refugio subterráneo de 144 plantas. ¿El motivo? El aire fuera es tóxico, y poner un pie fuera es una muerte segura. O eso creen... porque nadie recuerda por qué se construyó ni quién lo diseñó, lo único seguro es que llevan décadas encerrados, sometidos a estrictas normas que regulan cada aspecto de su vida, desde los nacimientos hasta la información que circula. Sin embargo, en este microcosmos de acero y cemento empiezan a surgir dudas, secretos enterrados y una sensación de que la historia oficial quizá no sea toda la verdad.

En medio de este desolador escenario aparece nuestra protagonista, Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), una ingeniera que vive en los niveles más bajos del búnker. Un día, acepta la misión de convertirse en sheriff tras la misteriosa muerte de su predecesor, y desde entonces su vida cambia para siempre. A través de ella, el espectador se adentra en una comunidad dividida por jerarquías, desconfianzas y un orden impuesto que comienza a resquebrajarse poco a poco. Y lo que parecía un refugio para sobrevivir, se revela también como una cárcel diseñada para mantener a raya la curiosidad de sus habitantes.

Con 20 capítulos entre su primera y segunda temporada -la cual terminó de emitirse en enero de este año-, 'Silo' se ha convertido en una de las series de ciencia ficción más sólidas del catálogo de Apple TV+. Cada episodio dura entre 45 y 60 minutos, pero la trama te tiene tan intrigado desde el principio que verás unos cuantos de una sentada.