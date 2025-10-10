TIME premia la innovación de Apple: los AirPods Pro 3 y el Watch Series 11, entre los inventos del año

La revista TIME ha incluido los AirPods Pro 3 de Apple entre los 300 mejores inventos del año, destacando funciones como la traducción en directo y el seguimiento de la frecuencia cardíaca. No es la primera vez que Apple aparece en esta prestigiosa lista, aunque este año ha conseguido hacerlo por partida doble.

Cada año desde el 2000, los editores de TIME seleccionan los productos e ideas más brillantes del mundo en su número especial de “Best Inventions”. En esta edición, la más grande hasta la fecha, la revista ha reunido 300 innovaciones de campos como la robótica, la inteligencia artificial, el diseño o la salud.

Los AirPods Pro 3 destacan por su cancelación de ruido, la traducción en vivo y su sensor de frecuencia cardíaca

Dentro de la categoría de Electrónica de Consumo, los AirPods Pro 3 se han ganado su hueco gracias a un salto notable en tecnología. Según John Ternus, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware en Apple, estos auriculares representan “un avance enorme” respecto a la generación anterior.

Además de cancelar el doble de ruido ambiental, los nuevos AirPods Pro 3 pueden registrar el ritmo cardíaco mediante un sensor óptico y funcionar como audífonos si es necesario. Pero la joya de la corona es la traducción en vivo, que permite mantener conversaciones entre amigos en diferentes idiomas casi al instante gracias a Apple Intelligence.

De momento, la función es compatible con francés, alemán, portugués, español e inglés, y Apple planea añadir italiano, japonés, coreano y chino antes de que acabe el año en iOS 26.1. Una muestra más de cómo la compañía está integrando la inteligencia artificial de forma práctica y cotidiana.

Los AirPods Pro 3 comparten categoría con otros dispositivos destacados como la Dash Cam 4K Omni de 70mai, el dron Antigravity A1, y los nuevos accesorios de Belkin, como el Stage PowerGrip y la funda de carga Switch 2.

El Apple Watch Series 11 también recibe una mención especial

Además de los AirPods, TIME ha otorgado una mención especial al Apple Watch Series 11 dentro de la categoría de tecnología ponible. El reloj se sitúa junto a productos como el Huawei Watch GT 6 Pro o los pendientes inteligentes Incora Earrings.

El motivo no es menor: el Apple Watch Series 11 incluye una nueva función aprobada por la FDA que permite detectar signos de hipertensión crónica. Analiza cómo responden los vasos sanguíneos del usuario en cada latido para alertar de posibles riesgos de presión arterial alta.