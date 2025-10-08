Si tienes un Apple Watch, el próximo 10 de octubre tendrás un nuevo reto de actividad que completar

Octubre es el Mes del Mindfulness, que intenta remarcar la importancia de la atención plena, la salud mental y la meditación. Para celebrarlo, pero sobre todo, para concienciar a sus usuarios, Apple lanzará un nuevo reto de actividad para todos los usuarios que tengan un Apple Watch el próximo viernes, 10 de octubre.

La compañía de la manzana mordida lleva celebrando el Mes del Mindfulness desde hace algunos años del mismo modo: invitando a los usuarios a que se tomen un momento para estar presentes. El reto será muy sencillo y accesible para todos, ya que consistirá en realizar una sesión de meditación con el Apple Watch o aplicaciones compatibles con la app Salud.

Nuevo reto de actividad por el Mes del Mindfulness

Así pues, el próximo 10 de octubre, todo aquel que quiera completar el reto tendrá que registrar una meditación de al menos 10 minutos con la app nativa del Apple Watch, los entrenos de meditación de Apple Fitness+ o cualquier aplicación que registre minutos de mindfulness dentro de la app Salud.

De hecho, Apple lo describe así en la app Fitness del iPhone: El 10 de octubre, tomémonos un momento para apreciar todas las formas en que podemos cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Registra 10 minutos de atención plena o meditación con cualquier app que sume minutos de mindfulness en Salud para obtener este premio.

Medalla del reto de actividad por el Mes del Mindfulness MacRumors

Como es habitual, al completar el reto, se añadirá una nueva medalla a la app Fitness como ha sucedido en anteriores retos como el que conmemora la riqueza de los Parques Naciones o el del Mes del corazón. Además de la medalla, también se añadirán nuevos stickers que se podrán usar en las conversiones de iMessage.

Practicar la atención plena nos ayuda a conectar con el presente, reducir el estrés y cuidar de nuestro bienestar mental. Aprovecha este día para hacer una pausa, respirar con calma y dedicarte esos minutos que tanto mereces. Cada pequeño gesto cuenta, y este puede ser el comienzo de un hábito transformador.

Con movimientos como este, Apple demuestra que quiere cumplir su objetivo de que el Apple Watch deje huella en la salud de las personas. Además, durante la presentación del Apple Watch Series 11 anunció que algunos modelos serán capaces de detectar la hipertensión o de puntuar nuestro sueño todas las mañanas al despertarnos.