watchOS 26 beta 7 ya disponible con estas novedades para Apple Watch

Apple sigue su ciclo natural de actualizaciones con la entrada en escena de nuevas versiones de software beta para los sistemas operativos de sus principales productos. El iPhone recibirá la llegada de iOS 26, el Mac acogerá la bienvenida de macOS Tahoe 26 y el Apple Watch acudirá a la llamada de watchOS 26.

La última vez que Apple lanzó sus últimas actualizaciones de software beta para iPhone fue la semana pasada con la introducción de la tercera beta pública y de la sexta beta para desarrolladores de iOS 26. Ahora la firma californiana vuelve a la carga con la actualización de la cuarta beta pública, la séptima versión beta de iOS 26 para desarrolladores y las correspondientes versiones para iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, visionOS 26 y watchOS 26.

Todas las novedades de watchOS 26 beta 7

La séptima versión beta de watchOS 26 ya está disponible para su descarga en todos los modelos de Apple Watch compatibles con el nuevo sistema. De la misma forma en la que sucede con iOS 26 y otras plataformas, watchOS 26 introduce ciertos cambios visuales en su interfaz de usuario con los efectos de cristal del material Liquid Glass pero también una amplia variedad de prestaciones técnicas y funciones de salud y entrenamiento.

Interfaz de usuario de la actualización de software beta de watchOS 26 Eugenio Estrada Csaky Difoosion

watchOS 26 introduce un nuevo asistente de inteligencia artificial para entrenamientos, sugerencias inteligentes y la aplicación Notas. Se han mejorado las capas de personalización del sistema, se han añadido filtros de llamadas para números desconocidos y se ha incluido la traducción en tiempo real en Mensajes.

En cuanto a las novedades específicas de la séptima actualización beta para desarrolladores de watchOS 26, la primera gran noticia es que incluye un sistema rediseñado para la medición de los niveles de oxígeno en sangre (SpO2) en las últimas generaciones de Apple Watch, lo que significa que Apple por fin podrá evitar la prohibición de esta función en EEUU, la cual llevó a detener las ventas de Apple Watch momentáneamente en la región.

Por otro lado, la actualización se centra en mejorar la estabilidad del sistema y corregir posibles errores, además de seguir perfeccionando la visibilidad de cada elemento de la interfaz para adaptarlos al nuevo diseño del material Liquid Glass.

Cómo instalar watchOS 26 (beta) en tu Apple Watch

En el caso en el que no estés familiarizado con este tipo de actualizaciones, las versiones beta de watchOS están destinadas a pulir todos los problemas de estabilidad antes del lanzamiento de la versión definitiva en septiembre.

Para instalar la beta de watchOS 26 solo tienes que seguir estos pasos: