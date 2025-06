Vinod Khosla, inversor y experto en tecnología, critica los trabajos actuales: "No son trabajos, son servidumbre"

La irrupción de la inteligencia artificial en nuestra era parece imparable. Las áreas en las que se prevé su implantación cada día son más amplias, y entre ellas el tejido laboral es tal vez sobre el que más incertidumbre genera. ¿Oportunidad o despropósito?

Existen opiniones de expertos en ambos sentidos, como sobre cualquier materia. Mientras personalidades implicadas por completo en el desarrollo de la inteligencia artificial, como Sam Altman, CEO de OpenAI, consideran que será una oportunidad para la creación de empleo, voces como la de Kai Fu-Lee se muestran notablemente más pesimistas augurando una destrucción masiva de puestos de trabajo.

Inteligencia artificial destinada a los trabajos que no quieran hacer los humanos

Sin posicionarse por completo a ninguno de los dos lados, lo que sí hizo Vinod Khosla, inversor con amplio bagaje en el sector tecnológico, fue desgranar el actual mercado laboral y el margen de mejora que representa la irrupción de la llegada de la inteligencia artificial para los trabajadores. Lo hizo en el podcast de tecnología, innovación y negocios Divot que dirige Derek Andersen, en señalar que la mayoría de empleos actuales “no son respetables”.

Para Khosla, impulsor de empresas emergentes del sector tecnológico, el tejido laboral se sustenta sobre empleados que están haciendo algo que no querrían por pura necesidad de ganarse la vida: “La mayoría de los trabajos en este planeta hoy en día, no son trabajos que yo llamaría respetables. Un trabajador agrícola que trabaja a 37 grados o un operario de montaje de General Motors que hacen lo mismo 8 horas al día durante 30-40 años eso es servidumbre. No es un trabajo”, aseveró Khosla en su análisis.

Para el inversor capitalista indio-estadounidense, la inteligencia artificial y su implementación en el ámbito laboral debe suponer una oportunidad de repartir la carga de trabajo de tal manera que sea la parte no humana quien realice los trabajos que los humanos desempeñan actualmente por pura necesidad:

“Creo que los trabajos que necesitamos hacer, pero que no queremos hacer, los realizará una IA, y entonces los humanos harán los trabajos que quieran o se dedicarán a otras cosas que quieran hacer”

Tal vez la visión de Vinod Khosla suene demasiado bien, aunque tremendamente lejana, para una generación de trabajadores que lleva años inmersa en un sistema como el que dibuja el experto tecnológico.

Y es que ni la inteligencia artificial se encuentra todavía en un punto en el que su preparación sea suficiente para sustituir de forma masiva empleos como los descritos por Khosla, ni parece tan sencillo encontrar una nueva ocupación más acorde a lo que cada uno prefiera hacer para un número tan elevado de empleados como el que derivaría de una evolución así, antes de seguir en su empleo.