10 videojuegos clásicos de los 80 y los 90 que puedes jugar ahora mismo y gratis en tu navegador

Hay muchas maneras de procrastinar delante de un ordenador y una de ellas es recuperando clásicos de los videojuegos de los años 80 y de los 90 del siglo XX. Es una opción más accesible de lo que pueda parecer a primera vista, dado que no requiere buscar e instalar en el equipo ningún software, sino que basta con acceder a la web de Internet Archive.

Internet Archive es una organización sin fines de lucro que se dedica a preservar contenido digital y hacerlo accesible para futuras generaciones. Fundada en 1996 por Brewster Kahle, busca construir una biblioteca digital de sitios web, medios audiovisuales, libros, aplicaciones y otros tipos de contenido digital. Entre ellos, multitud de videojuegos. Tanto versiones completas que pueden distribuirse sin infringir derechos de propiedad como demos, todas pueden jugarse directamente en el navegador sin tener que dar ningún paso adicional.

La oferta es muy amplia, aunque lo que predominan, por razones obvias, son títulos bastante antiguos que conllevan una elevada carga de nostalgia. Aquí te presentamos una decena de clásicos de los 80 y de los 90 que puedes jugar ahora mismo haciendo clic en los enlaces correspondientes.

Alone in the dark

El juego que dio inicio al género survival horror del que la saga Resident Evil se ha convertido en el máximo exponente. Infogrames lanzó el primer Alone in the Dark en 1992 para PC. El juego se desarrolla en una mansión victoriana en la ficticia ciudad de Derceto, Louisiana, en la década de 1920. El jugador asume el papel de un detective privado, que puede ser Edward Carnby o Emily Hartwood, e investiga la misteriosa desaparición de un hombre llamado Jeremy Hartwood en la mansión.

Command & Conquer

Command & Conquer es uno de los juegos que ayudó a definir el género de la estrategia en tiempo real durante los 90 y fue lanzado por Westwood en 1995. C&C se ambienta en un futuro cercano en el que dos facciones rivales, la Global Defense Initiative (GDI) y la Brotherhood of Nod, luchan por el control de los recursos y la supremacía global. El jugador puede elegir jugar como cualquiera de ellas, cada una con su propia campaña y estilo de juego propio.

Dune II: The Building of a Dynasty

Antes de C&C, Westwood, ya había dejado una fuerte impronta en el género de la estrategia en tiempo real con Dune II: The Building of a Dynasty . Dune II, lanzado en 1992, tenía ese título no porque siguiera a otro videojuego si no porque continuaba la película de 1984 de David Lynch que adaptó la novela Dune de Frank Herbert. El jugador asume el papel de una de las tres facciones en liza: la Casa Atreides, la Casa Harkonnen o la Casa Ordos. Cada bando tiene sus propias unidades, estructuras y habilidades especiales, y compiten por el control de la especia, una sustancia altamente valiosa que se encuentra en el planeta.

Tetris

Alekséi Pázhitnov, Vladimir Pokhilko y Vadim Gerásimov lanzaron el que probablemente sea uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos en 1984. La apuesta por los tetrominós de Tetris ha conocido innumerables versiones desde entonces, pero esta es una de las primeras.

Indiana Jones and the Last Crusade

Lucasfilm Games lanzó esta adaptación de la película homónima en 1989, año de su estreno en salas. Indiana Jones and the Last Crusade sigue la misma trama con el Dr. Jones tratando de conseguir el Santo Grial mientras el jugador viaja a diferentes ubicaciones, resuelve puzles, interactúa con otros personajes y supera obstáculos. Otra de las grandes aventuras gráficas de Lucasfilm Games.

Maniac Mansion

Una de las primeras aventuras gráficas point and click y de las más influyentes en un género que vivió su época dorada en los 90. Publicado por Lucasfilm Games en 1987, Maniac Mansion sigue la historia de un grupo de adolescentes que investigan una mansión en la que se rumorea que hay fenómenos extraños. Los jugadores asumen el control de tres de estos adolescentes, cada uno con habilidades y personalidades únicas, mientras exploran la mansión y resuelven puzles para avanzar en la historia.

Prince of Persia

Jordan Mechner lanzó en 1989 este clásico de las plataformas. Prince of Persia sigue la historia de un príncipe que debe aventurarse a través de un palacio lleno de trampas mortales y enemigos para rescatar a una princesa capturada. Los jugadores controlan al príncipe mientras saltan, corren, escalan y luchan a través de los niveles para llegar al villano final, el malvado visir Jaffar.

SimCity

Solo hay un diseñador de videojuegos que pueda presumir de haber creado dos géneros con sus desarrollos. Will Wright lo hizo en el año 2000 con Los Sims tras haberlo logrado en 1989 con el primer constructor de ciudades. En SimCity , desarrollado por Maxis, el jugador es el alcalde de una ciudad y el encargado de desarrollarla, gestionarla y lograr que sus habitantes estén felices.

The Secret of Monkey Island

Otro clásico de Lucasfilm Games del género apuntar y hacer clic. The Secret of Monkey Island , publicado en 1990, sigue las aventuras del joven aspirante a pirata Guybrush Threepwood, quien llega a la isla de Melee para convertirse en un pirata de renombre. En su viaje, se encuentra con una serie de personajes peculiares, incluyendo a la gobernadora Elaine Marley y los temibles piratas fantasma, y se ve envuelto en una aventura para derrotar al pirata malvado LeChuck y rescatar a la gobernadora.

Wolfenstein 3D

No fue el primero con una vista en primera persona, pero este título de 1992 de id Software es el que estableció la base del género de los FPS o First Person Shooter. Wolfenstein 3D sigue las aventuras de William "B.J." Blazkowicz, un soldado aliado encarcelado en el Castillo Wolfenstein durante la Segunda Guerra Mundial mientras intenta escapar disparando a innumerables hordas de nazis, hasta encontrarse frente a frente con el mismísimo Adolf Hitler.