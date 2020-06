Square Enix anuncia tres nuevos juegos dentro de la serie Dragon Quest

Buenas noticias, ya que desde Square Enix aseguran que en la casa de software japonesa tienen muchos planes para la franquicia ‘Dragon Quest’. Para demostrarlo, han decidido compartir interesantes datos sobre los próximos títulos de la querida serie, que confirma el desarrollo de tres juegos, todos ellos parte de ‘Dragon Quest: Adventure of Dai Game Project’. Sin embargo, solo uno de ellos llegará a consolas.

Llamado ‘Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai’, el anuncio presenta un juego de acción RPG programado para algún momento de 2021. Según la compañía, la experiencia requerirá mucho tiempo de los jugadores para completar el viaje. El anticipo del anuncio oficial resalta algunas características típicas de la serie, como secuencias de combate combinadas con hechizos y geniales efectos visuales.

Los otros dos títulos serán ‘Dragon Quest Dai no Daibouken Tamashii no Kizuna’ y ‘Dragon Quest Dai no Daibouken Xross Blade’ que llegarán para dispositivos móviles y sistemas arcade, respectivamente. El primero se lanzará en primavera de 2020 y el segundo estará disponible poco después.

¿Por qué tres juegos?

Square Enix explica que se han planificado tres juegos diferentes con la misma temática porque quieren que la serie esté presente en las áreas recreativas electrónicas más populares. El juego móvil ha sido creado para aquellos que prefieren experiencias gratuitas. El título destinado a los salones arcade está dirigido a familias y, finalmente, la iteración en consolas asegura a los seguidores la continuidad ordinaria de la franquicia. Sin más, puedes echar un vistazo al vídeo que expone los planes de futuro para ‘Dragon Quest’.