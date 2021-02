The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegará a Switch este mismo verano

Nintendo ha anunciado oficialmente que ‘The Legend of Zelda: Skyward Sword HD’ llegará a Nintendo Switch el 16 de julio. En realidad, no se trata de una remasterización, ya que aterrizará en la híbrida de la casa japonesa sin aplicarle ningún tipo de mejora gráfica, sin embargo, se han aplicado herramientas para adaptar los controles de movimiento y también es posible jugar usando los botones, lo que te permite jugarla en modo portátil y en Switch Lite.

En el relato más antiguo de la línea temporal de Zelda, Link debe viajar desde un mundo que se halla por encima de las nubes hasta tierras desconocidas en busca de su amiga Zelda. Armado con su fiel espada y su escudo, Link plantará cara a enemigos, resolverá puzzles y surcará los cielos a lomos de un inmenso pájaro conocido como pelícaro.

Controles adaptados

La edición llega con varias novedades derivadas del sistema de control. Por ejemplo, si juegas con dos mandos Joy-Con, controlarás con cada uno la espada y el escudo respectivamente. Mueve el Joy-Con derecho para que Link use la espada; por otro lado, con el Joy-Con izquierdo podrás levantar el escudo para protegerte de los ataques enemigos. Estos controles también sirven para usar diferentes herramientas y objetos, como, por ejemplo, el arco y la flecha, o para arrojar bombas. En modo portátil o en Nintendo Switch Lite, puedes controlar la espada de Link inclinando la palanca derecha en la dirección que quieras. No olvides echar un vistazo a su tráiler de presentación.