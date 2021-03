Cómo reparar tu móvil rápidamente y al mejor precio

Hoy en día el móvil no solo es un dispositivo que nos permite comunicarnos con nuestros seres queridos, sino también una herramienta de trabajo, con la que atender reuniones con clientes o proveedores, gestionar nuestro negocio, asistir a las clases del instituto y la universidad, orientarnos en nuestros desplazamientos, hacer compras, realizar operaciones bancarias, seguir las clases del gimnasio, controlar nuestros dispositivos del hogar y un largo etcétera.

Por ello, cuando sufrimos una rotura o avería en nuestro smartphone o tableta puede ser un auténtico drama que nos afecte en distintos niveles. Lamentablemente, esto implica que nos podamos quedar durante varios días sin un dispositivo que se ha convertido en fundamental en muchas facetas en nuestra vida, ocasionándonos muchos inconvenientes.

En estos casos siempre es importante contar con un buen servicio para reparar teléfonos móviles, que nos ofrezca rapidez, transparencia y simplicidad. Con tanta información sensible y archivos personales en su interior, no es cuestión de dejar nuestro móvil en manos de cualquiera. Jugársela llevando el terminal a cualquier local o bazar cercano a nuestra casa sin muchas referencias quizás no sea la mejor decisión que se puede tomar.

Dónde reparar nuestro móvil cuando se avería

Servicio 10 es una empresa española con sede en Madrid que se ajusta a estos estándares de calidad. Se hacen cargo de toda clase de reparaciones, incluyendo las más comunes: las de rotura de pantalla, cambio de batería y cambio de chasis/carcasa trasera.

La compañía es bastante veterana y lleva en danza desde antes de que los teléfonos fueran llamados ‘inteligentes’. Se fundó en 1996 como servicio técnico de telefonía móvil y está dedicada a la posventa de productos tecnológicos. Es experta en a realización de actividades de reparación a niveles avanzados, incluyendo Screening, Reworks, plataformado de equipos, gestión integral de Swarp, DOAS, call center y transporte.

Servicio 10 cuenta con una amplia plantilla dedicada a las averías de móviles, con 120 técnicos electrónicos certificados. Este amplio equipo humano se combina con la integración de robótica de última generación para conseguir los mejores resultados.

Como servicio de reparación disponen de varios certificados ISO, siendo la primera empresa especializada en la postventa electrónica en conseguir el certificado 27001, el cual garantiza un sistema de gestión de la seguridad de la información.

La empresa trabaja con todo tipo de dispositivos y marcas, como Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Alcatel, BQ, TCL, OnePlus, etc. Además, se comprometen a tener los gadgets reparados y listos en tan solo 48 horas, para que no tengamos que preocuparnos en buscar otro terminal de reemplazo.

No obstante, en todo momento podemos saber en qué estado se encuentra nuestro smartphone de forma online. En su página hay un apartado en en el que introduciendo el número de reparación que hayan proporcionado y el IMEI y dando a Consultar se puede conocer este. También tienen un teléfono de atención al cliente para resolver todas las dudas y consultas.

Cómo pedir que recojan tu móvil para repararlo

A través de la propia página web de Servicio 10 puedes solicitar la recogida y reparación de tu smartphone fácilmente. Antes de nada debes registrarte, introduciendo tus datos personales. Debes aportar tu nombre completo, DNI y dirección postal para proporcionar una dirección de recogida.

Tras registrarte para iniciar el proceso en primer lugar debes introducir el IMEI de tu dispositivo.

¿Cómo saber dónde encontrarlo? El IMEI (del inglés International Mobile Equipment Identity) es un código USSD pregrabado en los teléfonos móviles GSM. Este código identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a esta. El IMEI tiene 15 cifras, consta de cuatro partes y sigue el siguiente esquema: XXXXXX YY ZZZZZZ W.1?.

Una vez localizado el IMEI e introducido tienes que marcar los accesorios que incluyes en el paquete para que no haya problemas: cascos, batería, caja original, estuche, tarjeta de datos, base de carga, cable de datos, cargador, carcasa, tarjeta SIM, etc.

A continuación, te encontrarás el apartado de Avería, en el que debes contar qué le ha pasado a tu teléfono o tablet con todo lujo de detalles y cuál es el problema. Indica también cuál es la marca y el modelo.

Por último pulsa en el botón azul que marca Continuar para enviar el formulario al servicio de reparación de móviles y tablets. Solo tendrás que esperar a que se pongan en contacto contigo.

Desde Servicio 10 recomiendan a los clientes que antes de la recogida, y siempre y cuando el terminal se encuentre en condiciones, realicen una copia de seguridad de su contenido y hagan un hard reset del mismo, aunque esto no siempre es posible por razones obvias. También sugieren a los usuarios que no dispongan de conocimientos técnicos que se abstengan de manipular los gadgets, ya que esto puede llegar a dañarlos y romper la garantía.