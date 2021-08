¿Por qué el logo de Facebook es azul? Este es el curioso motivo

Facebook se ha colado en nuestras vidas con la misma facilidad que la televisión, la radio o lo periódicos lo hicieron en sus respectivos momento. Es una ventana al mundo. Un escape. Y, claro, así es difícil que no rendirse a sus encantos. Nació en 2004 de la mano de Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, cinco estudiantes que se plantearon la posibilidad de revolucionar la vida universitaria. Lo que entonces no sabían es que el gran cambio sería a escala mundial.

A día de hoy, cuenta con más de 2.200 millones de cuentas registradas. Todas ellas luciendo ese particular color azul que tanto caracteriza a la red social. De hecho, ya hay quien ha calificado esta tonalidad como Azul Facebook. Y no les falta razón. Este color se ha convertido en una de las señas de identidad de la plataforma. ¿Se la imaginan de otra forma? ¿Amarilla? ¿Roja? ¿Lila? Seguramente, no. Tanto es así que hay que señalar que su elección no fue casual.

El motivo se encuentra en el propio Zuckerberg. Es daltónico y, en consecuencia, no puede identificar con claridad ciertos colores. Los que más problemas suelen dar son los verdes y los rojos. De ahí que se optase por esta opción. “Es el más rico en detalles para mí. Puedo verlo todo en azul”, aseguró en una entrevista publicada en New Yorker.

El responsable de su diseño fue Adam D’Angelo, quien tuvo en cuenta el defecto visual del responsable de Facebook a la hora de crear el conocido botón. Desde entonces, éste no ha cambiado. Se ha mantenido intacto durante 17 años, los mismos que la plataforma ha liderado los rankings de todo el mundo. ¿Cambiará? Es posible. Si por algo se caracterizan las redes sociales es por su capacidad para adaptarse a los tiempos. De lo contrario, morirá. Y todo parece indicar que Zuckerberg jamás lo permitirá.