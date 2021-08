Razer Blade 15 Advanced Model: estilo, potencia y efectividad para los más exigentes

Desde el lanzamiento original en 2012, la serie Razer Blade es sinónimo de grandiosidad en lo referente a ordenadores portátiles para videojuegos. En aquel momento, sus herramientas gráficas orientadas al gaming, su increíble touchpad y el teclado con macro programables se combinaba con el diseño portátil para juegos más delgado del mercado, algo que brindaba portabilidad real a una máquina lo suficientemente potente como para jugar con altas especificaciones. Ahora, por esos avatares propios del verano, llevamos unas semanas disfrutando en La Razón del Razer Blade 15 Advanced Model, es decir, la última generación de portátiles con el sello de la triple serpiente, que como no puede ser de otro modo comparte las características identitarias de los portátiles de la marca: es potente, elegante y exclusivo.

Potente objeto de deseo

No nos llevemos a engaño, desde el mismo momento de su anuncio la mayoría de los gamers lo teníamos en el punto de mira y ahora, en retrospectiva, la previsión ha resultado acertada, puesto que el anteriormente conocido como “el portátil para videojuegos más pequeño y eficiente del mundo” definitivamente se ha desmarcado como la mejor opción portátil para juegos que se haya producido. No obstante, no deja de sorprenderme como el fabricante ha sido capaz de dar cobijo a las más recientes CPU de Intel y GPU Nvidia GeForce RTX serie 30, en un conjunto tan delgado, liviano y silencioso.

Además de un diseño que llama la atención por su fino chasis de metal negro sobre un panel con el llamativo logotipo iluminado en la tapa, hay muchos otros elementos que contribuyen a elevarlo a objeto de deseo, como sus características principales: CPUs Intel Core i7-9750H - 10750H; GPUs Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q - 2070 Super Max-Q - 2080 Super Max-Q; 16 GB de RAM; Pantalla de 15 pulgadas con tasas de refresco de hasta 360Hz y QHD a 240Hz: FHD de 15,6 pulgadas (1.920x1.080) - 4K UHD (3.840x2.160) IPS 60Hz-144Hz; SSD de 512 GB de almacenamiento y una apropiada batería de 80Wh sobre un conjunto que no recorta ni en materiales y ni en la construcción del portátil. Por ejemplo, en mi caso, al tratarse de la versión con RTX 3070, también viene equipada con dos ranuras M.2 para expandir el almacenamiento. Y con un peso de menos de 1,5 kg y 1,2 cm de grosor, sería difícil encontrar un competidor digno en el mercado de los portátiles.

Nuevos procesadores Intel Core i7

Sin embargo, la principal novedad de la edición más potente del nuevo Razer Blade 15 es la presencia del procesador Intel Core i7-10875H, que supone un gran salto respecto a los chips utilizados anteriormente en la línea. La nueva CPU cuenta con ocho núcleos, 16 subprocesos, 16 MB de caché y 45W TDP. El producto también tiene una frecuencia de 2,3 GHz, alcanzando hasta 5,3 GHz en modo turbo.

En el interior, además de la pantalla destaca el teclado en castellano flanqueado por un altavoz a cada lado con retroiluminación RGB personalizable desde su propio software Synapse 3, que permite configurar efectos de iluminación para todo el conjunto o individualmente en cada tecla, para adaptarla a cualquier juego. Además de todo lo anterior, el Blade 15 también está dotado con uno de los mejores paneles táctiles que he usado en un portátil. Si bien no está de más suplementarse con un ratón como el Orochi V2, el panel táctil es cómodo, intuitivo y completamente operativo, y esto es un gran cumplido considerando lo intrusivos que son a menudo estos elementos. Es más, ocupa el espacio perfecto y está lo suficientemente alejado de la barra espaciadora para que rara vez mis torpes pulgares aterricen sobre ella por accidente. Esto parecerá un elemento superficial, pero en la práctica evita muchos clics incorrectos y errores tipográficos.

Jugabilidad y productividad

En cuanto a productividad, está sobradamente dotado para literalmente manejar cualquier cosa, desde navegación web y el procesamiento de textos hasta diseño gráfico. Es una máquina perfectamente diseñada para ejecutar videojuegos exigentes en configuraciones altas, pero también es lo suficientemente pequeño y ligero como para aumentar la productividad en el trabajo.

Como puedes imaginar la serie Blade está dirigida a usuarios que buscan algo más que un “ordenador portátil”, para aquellos que demandan una estación de trabajo y entretenimiento multimedia de alto rendimiento. Si buscas el mejor ordenador gaming del mercado no lo dudes, echa un vistazo al Razer Blade 15 Advanced Model, todo un ejemplo de cómo entender correctamente los ordenadores portátiles gaming contemporáneos. Compitiendo con cualquier otro dispositivo de sus características por tamaño, mientras aumentas tu rendimiento y popularidad también, para que negarlo.