Halo Infinite - Campaña, todo lo que el jugador de la serie estaba esperando

‘Halo Infinite’ ya está entre nosotros. El debut de la última y esperada entrega de la venerada franquicia de ciencia ficción, también sinónimo de la familia de consolas y sistemas Xbox, marca el inicio de una campaña épica para un jugador, cuya historia nos llevará a descender sobre el devastado anillo “Halo Zeta”, un nuevo y apabullante entorno de mundo abierto.

Un Spartan perdido en el espacio

Como anticipamos, la trama se desarrolla en Halo Zeta aproximadamente 18 meses después de los eventos sucedidos en ‘Halo 5: Guardians’ (2015), un mundo artificial inédito en forma de anillo que representa la última resistencia de la humanidad. No obstante, a pesar de seguir una estructura narrativa lineal, ‘Halo Infinite’ abre la superficie del planeta para la exploración en mundo abierto y ofrece una especie de reinicio continuista donde el Jefe Maestro investiga lo sucedido con Cortana e intenta detener a los mercenarios de la facción Banished (que aparecieron por primera vez en ‘Halo Wars 2′). Pero nuestro héroe no camina solo, a su lado, el Spartan John-117 cuenta con la ayuda de una nueva inteligencia artificial llamada Arma, que a su medida es una copia de Cortana con una gran parte de sus datos en el interior.

La decisión de 343 Industries de volver a centrar la narrativa en el Jefe Maestro es un regalo, especialmente para los seguidores más veteranos de la franquicia. Controlando al Spartan en todo momento, el jugador tiene que explorar los recovecos de la nueva localización, descubrir sus secretos e investigar lo sucedido con la UNSC y Cortana mientras el héroe permanecía vagando por el espacio. Sí, porque ‘Infinite’ comienza en una situación inusual para el icónico protagonista de la serie: vencido, derrotado y abandonado a su suerte en el frío espacio después de un encuentro con Atriox, líder de los Banished, esencialmente una coalición de forajidos de razas alienígenas renegadas del Covenant. Nuestro héroe es rescatado de la deriva espacial por un solitario piloto superviviente. Poco tiempo después el héroe viajará hasta el anillo, uno de los más antiguos de la galaxia, para continuar la lucha en un esfuerzo por ganar terreno a las fuerzas invasoras y arrojar luz a algunas preguntas.

El Jefe Maestro vuelve a ser el protagonista absoluto en un juego Halo, algo que no sucedía en la entrega anterior. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Microsoft.

Los Banished, facción mercenaria surgida de las cenizas del Covenant ha tomado el mando, diezmado prácticamente todas las fuerzas del UNSC y aniquilado a los humanos tanto dentro como alrededor de Zeta. Dependerá de nuestro héroe rescatar a los supervivientes, establecerse en el anillo y finalmente descubrir el destino de Cortana y otros personajes de los que no teníamos noticias tras los últimos acontecimientos de la serie. No obstante, 343 Industries resuelve casi todas las incógnitas y da pie a una nueva serie de cuestiones planteando ‘Infinite’ como un reinicio suave, capaz de devolver la relevancia de la que históricamente se ha nutrido la serie, y para ello, presenta los cambios más radicales en el diseño desde el juego original.

El comienzo de los próximos 10 años en halo

Desde la desarrolladora, el ambicioso proyecto se describe como “el comienzo de una plataforma para los próximos 10 años en Halo”. Y es cierto, porque en todo caso, este no es de ninguna manera un juego en el que tendrás que preocuparte por los precedentes para disfrutarlo. Aunque el conjunto se entiende mejor conociendo sus antecedentes y su rica mitología, la línea temporal no enreda en cuestiones relevantes del pasado, más bien las cierra y abre otras nuevas. De hecho, se exponen los hechos pretéritos, pero no se atosiga al jugador con un nivel de intensidad capaz de hacerle perder la atención, puesto que los hechos se suceden de manera natural, sin forzar, aunque insistimos que siempre es recomendable la mirada hacia atrás y rejugar las entregas anteriores.

Un buen ejemplo de esta filosofía es la armadura Mjolnir del Jefe, que se asemeja a diseños anteriores, (especialmente al que se usó en ‘Halo 3′), pero que cuenta con importantes novedades, como por ejemplo, el Gancho, que abre la puerta a una nueva jugabilidad. Sin dejar atrás sus características identitarias, el Spartan recibe funciones que aportan dinamismo en combate, pero también le permite alcanzar grandes alturas o saltar entre plataformas, así como golpear a los oponentes, acercarse a ellos o recoger armas a distancia. Hay cinco categorías para desbloquear en la armadura y actualizar las funciones de nuestro protagonista. Estas incluyen Gancho, Sensor de amenazas, Pared de escudo e Impulso, además del escudo pasivo. Cada habilidad se segmenta en cuatro categorías que mejoran sus posibilidades a cambio de núcleos Spartan. No temas, hay suficientes repartidos por todo el territorio para garantizar que puedas actualizarlas todas.

343 Industries le coge la maña a la franquicia que Bungie llevó a lo más alto. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Microsoft.

Toma las cosas con calma

Todo esto cobra sentido en un juego de mundo abierto, que lo es, porque respeta sus estructuras. Tienes libertad para deambular y explorar, acceder a misiones secundarias, objetivos ocultos, descubrir entornos secretos, elementos que permitan mejorar tu equipo, y ampliar tus posibilidades. ‘Infinite’ evoca y eleva el diseño definido por sus misiones clásicas a un nivel completamente nuevo.

Con estas nuevas habilidades y un poco de estrategia, serás capaz de demostrar a los Banished quién es el auténtico monarca de Halo Zeta. Pero enfrentarse a las fuerzas comandadas por Atriox no resultará sencillo y va ser necesario que mantengas la calma. Sobre todo, es crucial que nunca abandones las coberturas durante el combate (a menos que tengas la salud y el escudo completos). Si intentas moverte herido, es muy probable que mueras antes de llegar a la posición que estabas tratando de alcanzar. En segundo lugar, es recomendable recuperar el mayor número posible de bases operativas avanzadas (FOB) del mundo abierto, ya que estos pequeños puestos de la UNSC te proporcionarán numerosos elementos que facilitarán el proceso.

La campaña ‘Halo Infinite’ es el escenario más abierto hasta la fecha, con el Jefe Maestro luchando para atravesarlo. En el camino habrá algunos enemigos que intentarán detenerle. Y serán muchos, ya que cuenta con una nutrida selección de duros adversarios y exigentes villanos recogidos de toda la galaxia en su contra. Pero hay que hacerles frente. Una solución muy efectiva es rescatar a las tropas que retienen los Banished, algo que puede resultar complicado, pero que merece la pena. Someter una ubicación a nuestro control genera armas y poderosos vehículos, reabastece munición e incrementa el personal de tropas humanas con las que luchar. Asegurar posiciones también facilita puntos de viaje rápido que permiten trasladarse por el mapa sin tener que preocuparnos por los encuentros con las temibles patrullas. Al capturar las bases operativas avanzadas, también se aporta un suministro de tropas, Marines de la UNSC incluidos.

Halo Zeta es el nuevo mundo en el que se desarrolla la aventura. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Microsoft.

Estos soldados suponen un gran activo y es recomendable llevarlos en tus aventuras de mundo abierto lo antes posible. Infligen mucho daño a las tropas enemigas y pueden ayudarte a ablandarlas, además de ofrecer otros puntos de disparo al enemigo. Se volverán aún más efectivos en batalla si les proporcionas armas poderosas como lanzacohetes, rifles de francotirador y escopetas, que se puede generar desde el propio FOB. Por otro lado, que algunos marines se suban a un Razorback o un Warthog también es una excelente manera de liberar un poco de dolor vehicular.

En definitiva, prepárate para muchos combates y peleas con jefes muy bien elaborados, de hecho, la campaña es fantástica, pero elegir la dificultad adecuada para cada nivel de habilidad puede ser difícil, especialmente si nunca antes has jugado a la franquicia. Afortunadamente, ‘Infinite’ permite cambiar la dificultad incluso a mitad del juego. También tiene toneladas de coleccionables ocultos, como, por ejemplo, accesorios cosméticos para el multijugador, magníficos archivos de audio que ponen el contexto tanto para novatos como para veteranos, misteriosas estructuras Forerunner o las populares calaveras.

Nueva generación gráfica

Las calaveras son objetos icónicos de la franquicia y cada una de ellas produce un gran impacto en el juego. Una vez encontrados, estos modificadores se pueden activar instantáneamente, cambiando los fundamentos del combate. Han sido parte de las campañas desde ‘Halo 2′ (2004), y esto no ha cambiado en ‘Infinite’. Al activarse, los jugadores pueden cambiar varios aspectos de la experiencia, incluido el comportamiento del enemigo, el rango, los elementos del HUD y más. Al igual que los títulos anteriores se incorporan al juego como objetos ocultos que los jugadores deben descubrir mientras viajan por Zeta.

En sustitución de Cortana, Arma es la nueva IA que acompaña al protagonista. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Microsoft.

A nivel gráfico, ‘Halo Infinite’ es lo que se puede denominar, un “vendeconsolas”, un juego tan bello como fluido. Los diferentes niveles de iluminación y reflejos son dignos de mención. La configuración del mundo abierto también es capaz de reproducir un universo vivo, orgánico y natural donde el nivel de cada detalle es impresionante. En efectos de sonido y pistas de audio, el doblaje en español, también son elementos que brillan y se envuelven de magníficos y emotivos temas orquestales, que aderezan los diferentes momentos de trama y combate.

Conclusiones

‘Halo Infinite’ es uno de los títulos más esperados de 2021 dentro de la familia Xbox Game Studios y no defrauda. La campaña puede presumir de una gran historia, una jugabilidad increíble y una representación técnica impresionante. Es todo lo que un seguidor de ‘Halo’ podría desear. En su desarrolladora, 343 Industries, tienen claro dónde quieren llegar con el proyecto más ambicioso y expansivo de la franquicia, y para ello han entregado la “primera nueva aventura” del icónico Jefe Maestro bajo unas premisas que vigorizan la serie y la llevan a la nueva generación. Han sentado una base realmente sólida y tiene mucho mérito modernizar la serie mientras se mantiene intacto lo que el público demanda de ella.

La campaña ha asumido a la perfección su rediseño más pronunciado en los 20 años de historia de la franquicia, mutada a una estructura de mundo abierto en Halo Zeta. Al mismo tiempo, la parte multijugador ya se ha lanzado de forma gratuita. Y por supuesto, también puedes jugar a la campaña ‘Halo Infinite’ en Game Pass. En todo caso, ambos modos están disponibles para Xbox One, Xbox Series, Windows y Steam.

Halo Infinite- Tráiler Lanzamiento

FICHA TÉCNICA:

· Título: Halo Infinite

· Género: Acción, Aventura, Shooter

· Fecha de Lanzamiento: 08/12/2021

· Plataforma: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

· Desarrolladora: 343 Industries

· Productora: Microsoft

· Distribuidora: Microsoft

· Multijugador: Si

· Idioma: Castellano

· Voz: Castellano

· PEGI: +16

· Precio: Consultar