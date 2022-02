Si vas a comprar un Samsung Galaxy S22, mejor que no sea el modelo europeo

No es raro que un determinado modelo de “smartphone” contenga componentes diferentes según el mercado que se dirija. Samsung lo ha hecho en numerosas ocasiones y, por ejemplo, el Galaxy S21 de hace poco más de un año montaba un SoC (System on Chip) Snapdragon de Qualcomm en Estados y China mientras que el resto del mundo recibía un S21 con el chip Exynos 2100, diseñado por la propia Samsung. Habitualmente, las diferencias que pueda haber entre las dos versiones de un mismo terminal son testimoniales, pero ese no parece ser el caso con el inminente Galaxy S22 que Samsung lanzará el próximo 25 de febrero.

La familia Galaxy S22, que se compone de los modelos S22, S22+ y S22 Ultra, incorpora el SoC Exynos 2200 de Samsung en Europa y el Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm en el resto del mundo. Según informa TechPowerUp, las primeras pruebas de rendimiento que comienzan a publicarse muestran un rendimiento significativamente peor en el procesador gráfico del modelo Exynos, en comparación con el del Snapdragon. Una diferencia que llega al 34% en algunos de los test realizados por el periodista de tecnología Erdi Özüağ, quien ha tenido acceso a las dos variantes del modelo tope de gama, el Galaxy S22 Ultra.

Con el test 3D Mark Wildlife, enfocado a medir el rendimiento gráfico de un dispositivo, el S22 Ultra con Exynos 2200 alcanzaba 6.684 puntos, un 30% menos que los 9.548 puntos de su homónimo con Snapdragon 8 Gen 1. Lo que es aún más llamativo, el desempeño del Exynos 2200 era solo un 7% mejor que el Exynos 2100 del Galaxy S21 Ultra.

Los resultados del test gráfico Wild Life de 3D Mark dan una clara ventaja a Snapdragon sobre Exynos. Cortesía de Erdi Özüağ / YouTube

Otro test de rendimiento gráfico, GFXBench Manhattan, arroja resultados en la misma línea. Galaxy S22 Ultra con Snapdragon 8 Gen 1 se muestra un 24% más rápido que la versión europea con Exynos 2200.

Resultados similares en la prueba Manhattan de GFXBench. Cortesía de Erdi Özüağ / YouTube.

Y en la prueba GFXBench T-Rex, el Exynos 2200 no sólo se veía superado por el Snapdragon en un 34% sino que quedaba ligeramente por debajo del S21 Ultra con Exynos 2100, 234 imágenes por segundo frente a 242.

En la prueba GFXBench T-Rex, el Exynos 2200 se ve superado incluso por el Exynos 2100. Cortesía de Erdi Özüağ / YouTube.

Por otro lado, Phone Arena se hacía eco hace unos días de la información encontrada en la base de datos de Geekbench, una popular herramienta de testeo que recopila resultados de miles de dispositivos. En esta prueba, el Galaxy S22 Ultra con Exynos era un 10,6% más lento que el S22 Ultra con Snapdragon en el rendimiento de un solo núcleo. En la prueba multinúcleo, se mostraba un 2% más rápido que el modelo con Snapdragon.

Esos resultados indicarían que mientras que la CPU de Exynos 2200 (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) tiene un desempeño algo menor al de la CPU de SnapDragon 8 Gen 1 (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510), la mayor diferencia de rendimiento proviene de los procesadores gráficos o GPUs que incorporan en su diseño: Xclipse 920 (Exynos) y Adreno 730 (Snapdragon).

Samsung realizó la presentación oficial de Exynos 2200 y su GPU Xclipse 920 el pasado mes de enero. Uno de sus puntos destacados fue, precisamente, el uso por primera vez de la arquitectura gráfica RDNA 2 diseñada por AMD en un “smartphone”. Se trata de la misma arquitectura que emplean las videoconsolas de última generación PS5 y Xbox Series X/S y Samsung prometió gráficos con la calidad de consola en móvil.

La promesa de Samsung en la presentación de Exynos 2200 el pasado enero. Cortesía de Samsung.

Sin embargo, la compañía ha sido parca en las especificaciones técnicas de la GPU que no ha facilitado y ni siquiera se indican en la página web del producto, lo que hace imposible una comparación, al menos sobre el papel, con la GPU Adreno 730 sobre la que Qualcomm ha sido menos hermética.

La familia Galaxy S22 comienza a llegar a las tiendas el próximo 25 de febrero con precios de partida desde 859 € (S22), 1.059 € (S22+) y 1.259 € (S22 Ultra). El primero será el S22 Ultra, con lo que a partir de esa fecha se publicarán análisis y más comparativas del rendimiento de ambos SoCs.