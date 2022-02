MWC 2022 | Nokia apuesta por la gama de entrada con tres nuevos modelos entre 79 y 119 euros

HMS Global ha presentado tres nuevos terminales de gama de entrada bajo la marca Nokia en el marco del Mobile World Congress 2022. Los móviles pertenecen a la serie C, terminales muy económicos que incorporan Android 11 Go Edition como sistema operativo, versión diseñada para ”smartphones” de bajas prestaciones, un diseño resistente con chasis metálico, cámaras con mayor resolución y baterías de hasta 5.000 mAh.

Nokia C2 2ª Edición es más económico de los tres modelos anunciados. Con un precio en el mercado español que parte de los 79 euros, C2 2ª Edición incorpora una pantalla de 5,7 pulgadas con resolución FWVGA (854 x 480 píxeles) y relación de aspecto 18:9 así como el procesador MediaTek Quad-core 4XA53 a 1,5 Ghz. La batería es de 2.400 mAh, cuenta solamente con una cámara trasera de 5 megapíxeles y una frontal de 2, ambas con flash, y se presenta en dos variantes con 1 /2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. El Nokia C2 2ª Edición dispone de sistema de desbloqueo facial pero no de lector de huella dactilar.

Subimos un escalón hasta el Nokia C21. Este terminal que estará disponible a partir de 99 euros monta una pantalla de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1600x900 píxeles), dotada de tecnología de alto rango dinámico HDR y una relación de aspecto de la pantalla de 20:9.

El Nokia C21 lleva un procesador Unisoc SC9863a de ocho núcleos, batería de 3.000 mAh y se presenta en dos variantes con 2/3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. La cámara trasera es de 8 megapíxeles con sistema autofoco y flash mientras que la frontal es de 5 megapíxeles, también con flash. Es posible desbloquear el terminal con el sistema de desbloqueo facial o el lector de huella dactilar ubicado en la parte trasera.

El modelo de mayores prestaciones de la gama de entrada de Nokia es el C21 Plus que arranca desde los 119 euros. Este terminal posee una pantalla con tecnología HDR de 6,5 pulgadas y resolución HD+ con relación de aspecto 20:9. El procesador vuelve a ser el Unisoc SC9863a, repite lector de huella dactilar en la parte trasera donde la cámara principal incorpora dos lentes, una principal de 13 megapíxeles con sistema de autofoco y secundaria de 2 megapíxeles, mientras que la frontal es de tipo “notch” con 5 megapíxeles.

El Nokia C21 Plus se presenta en tres variantes en función de la memoria RAM y la capacidad de la batería. Con 4.000 mAh y configuraciones de 2/3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno y 5.000 mAh, 4 GB de RAM y 64 GB de espacio de almacenamiento.

Tanto el C21 como el C21 Plus cuentan con frontal con cristal endurecido además del chasis de metal presente en toda la familia y el modelo superior certificación IP52 que lo protege de polvo y salpicaduras.

La familia de terminales C presenta conectividad 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1 (Nokia C2 2ª Edición) / 4.2 (C2 y C2 Plus), puerto de conexión de 3,5mm audio jack, Micro USB (USB 2.0), OGT, ranura para tarjeta MicroSD y GPS, GPS asistido, acelerómetro (G-Sensor), sensor de proximidad (C21 y C21 Plus) y de luz ambiente (C21 Plus) así como dos años de actualizaciones de seguridad para Android 11 Go Edition.