Así es “Heroes of Middle-earth”, el nuevo juego para móviles de “El Señor de Los Anillos”

Permanece atento, porque el nuevo juego para móviles de estrategia RPG “The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth” comienza su prueba de acceso anticipado en España. Desarrollado por Capital Games, el título promete traer de vuelta a los personajes clásicos del universo de Tolkien. Esto quiere decir que, a partir de ya, los jugadores españoles pueden descargar el título desde la App Store de Apple o Google Play Store y empezar su aventura a través de la Tierra Media.

En “Heroes of Middle-earth”, se ha descubierto un nuevo anillo en la Tierra Media que tiene el poder de reescribir la historia. Cuando el anillo sea suyo, los jugadores deberán elegir: ¿Lo utilizarán para el bien o sucumbirán al mal? En realidad, se trata de un juego de estrategia por turnos centrado en el combate que presenta una acertada selección de personajes de facciones de toda la Tierra Media listos para luchar. Con ellos, se podrán experimentar nuevas historias y explorar facciones nunca vistas, como los Haradrim, los Dúnedain, los plebeyos de Rohan y más.

“La fantasía y la aventura se unen en El Señor de los Anillos: Héroes de la Tierra Media, un juego de rol de estrategia basado en las obras literarias de JRR Tolkien. Se ha descubierto un Nuevo Anillo en la Tierra Media que tiene el poder de reescribir la historia. Experimenta la aventura en un nuevo RPG de estrategia basado en las obras literarias de JRR Tolkien y reúne tus héroes y villanos favoritos de todo el mundo expansivo de la Tierra Media para descubrir los misterios del Anillo”, explica la ficha del videojuego.