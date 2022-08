Cuatro móviles casi irrompibles y asequibles con los que despreocuparte de caídas y golpes

¿A quién no se le ha roto el móvil tras una caída y ha maldecido porque no los hagan más resistentes en alguna ocasión? La industria del smartphone ha estado, desde sus inicios, inmersa en una carrera por lograr los móviles más finos y elegantes, lo que ha tenido su contrapartida en la pérdida de robustez y consiguiente fragilidad. Hace 20 años, era raro que a uno se le rompiera un móvil por una caída y hoy es una experiencia que la mayoría de usuarios, por no decir todos, ha padecido una o varias veces. Lo que muchos consumidores necesitan no son móviles ultrafinos sino ultrarresistentes y ese es un nicho que ha ido creciendo con los años y en el que incluso primeras marcas como Motorola han incluido modelos en sus catálogos.

Los móviles ultrarresistentes, comúnmente conocidos como rugerizados o todoterreno han mejorado mucho y han pasado de ser terminales resistentes, pero con prestaciones limitadas, a potentes smartphones que, más allá de su durabilidad, solucionan cualquier necesidad para la mayoría de usuarios. Son apreciados en trabajos con exigencia física, como puede ser en una construcción, y también para realizar actividades al aire libre que, por su naturaleza, entrañen un riesgo elevado para cualquier smartphone, como las deportivas.

Este tipo de teléfonos se caracterizan por estar construidos con materiales más resistentes a golpes, como el aluminio, y a condiciones climatológicas extremas. Siempre cuentan con certificación IP, contra suciedad y agua, alta y a menudo con una certificación militar MIL-STD que garantiza su resistencia a golpes, vibraciones, congelamiento, lanzamientos, chorros de arena e incluso, en su nivel más alto, a disparos de armas de fuego y explosiones. En este nicho no vas a encontrar diseños de pantalla sin bordes ni terminales muy ligeros o finos, pero no es eso lo que priorizan sus compradores. Te recomendamos cuatro modelos con lo podrás hacer lo que quieras sin preocuparte de romper tu móvil.

Motorola Defy

Motorola Defy. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Motorola.

El último modelo de la gama Defy, que el fabricante estadounidense Motorola inicio en 2010, fue lanzado el año pasado y está en consonancia con las características que se pueden esperar de un smartphone en su rango de precio. Cuenta con un SoC Qualcomm 662 estructuralmente reforzado, 4GB de memoria RAM, 64 Gb de almacenamiento, NFC, lector de huellas, carga rápida y sistema de triple cámara en la parte trasera, suficiente para la mayoría de usuarios. Como móvil rugerizado, ofrece una pantalla de 6,5 pulgadas protegida por un cristal Corning Gorilla Glass Victus de 0,7 mm y con un reborde de 0,5 mm que se puede utilizar con los dedos mojados. Aguanta caídas desde una altura de 1,8 metros sobre superficies como acero y cuenta con una protección IP68 contra suciedad y líquidos que le permite permanecer sumergido a una profundidad de metro y medio durante 35 minutos, tanto en agua dulce como del mar, aunque en este último caso se aconseja enjuagar el dispositivo para evitar la corrosión salina.

Su certificación militar MIL-SPEC-810H lo capacita para soportar un choque térmico con diferencias de temperatura de entre -30 y 75 grados centígrados durante 30 minutos y asegura su resistencia a vibraciones, humedad y niebla salina. La batería de 5.000 mAh permite un funcionamiento de entre 2 y 3 días, sus dimensiones son de 16,9 x 7,8 x 1 cm y pesa 232 gramos. Puedes encontrarlo en PCComponentes por 227 euros.

HOTWAV Cyber 9 Pro

HOTWAV Cyber 9 Pro. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

De un fabricante mucho menos conocido, pero especializado en este tipo de móviles tenemos el reciente Cyber 9 Pro de Hotwav. Tiene el mérito de haberse hecho un hueco entre los 50 móviles más vendidos en Amazon, algo poco frecuente para este tipo de terminales pero que se entiende echando un vistazo a sus características y a su precio.

Junto a un procesador Helio P60 de MediaTek, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, el terminal presenta una pantalla IPS de 6,3 pulgadas protegida por una placa de vidrio mejorada para su resistencia, aunque no se especifica de que tipo, y sistema de triple cámara de Samsung en la parte trasera. Sus dimensiones son de 16,8 x 8,2 x 1,6 cm y pesa 323 gramos, en parte debido a la enorme batería de 7.500 mAh que asegura entre tres y cuatro días de funcionamiento. Cuenta con certificación IP68/IP69K, marco de metal, esquinas reforzadas y certificación militar MIL-STD 810G que le permite resistir a golpes y funcionar a temperaturas entre -30 grados y 75. Puedes adquirirlo por 200 euros en Amazon.

Doogee S89 Pro

El Doogee S89 Pro viene con una carcasa, también "rugerizada", que aumenta su protección. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Ali Express.

Lanzado el pasado mes de julio a través de Ali Express, el último modelo del fabricante Doogee, especializado en terminales ultrarresistentes, destaca por una batería gigante de 12.000 mAh que le permite mantenerse encendido, en espera, hasta 25 días. Está fabricado en aluminio, TPU y policarbonato, cuenta con certificación IP68 e IP69K y la militar es MIL-STD-810H, lo que asegura su resistencia a caídas desde metro y medio de altura contra una superficie de hormigón.

El SoC es un Helio P90 de MediaTek que viene acompañado de 8GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Su sistema de triple cámara trasera cuenta con un sensor de visión nocturna de Sony y su diseño destaca por el uso que hace del sistema de LEDS para notificaciones que se enmarca en una suerte de “ojos” en la parte trasera y cuyo funcionamiento el usuario puede configurar a su gusto. Sus dimensiones son de 16,4 x 8,12 x 1,68 cm y su peso, 320 gramos. Puedes comprarlo en Ali Express por 385 euros, pero la tienda ha anunciado una promoción por la que estará rebajado en un 50% entre el 22 y el 26 de agosto.

Nokia XR20

Nokia XR20. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Nokia.

La incursión de Nokia en el nicho de los ultrarresistentes nos trajo este XR20 lanzado hace ahora un año. Cuenta con certificación militar MIL-STD-810H, al igual que el Doogee S89 Pro, certificación IP68, su pantalla incluye protección Corning Gorilla Glass Victus y es la más resistente que Nokia ha incluido en un teléfono hasta la fecha. El cuerpo del Nokia XR20 está compuesto de polímeros, paneles laterales de aluminio y núcleo de aluminio y el fabricante asegura que está diseñado para el largo plazo. En este caso, la afirmación es algo más que un eslogan dado que Nokia ofrece una garantía de tres años y un año de sustitución de pantalla gratuita si sucede lo que no debería suceder, lo que acredita su confianza en el producto.

El procesador que emplea es un Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 y cuenta con variantes con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento y 6 GB/128 GB. La pantalla es IPS de 6,67 pulgadas, con 550 nits de brillo y puede usarse tanto con las manos húmedas como con guantes, ofrece conectividad 5G, sistema de cámara dual en la parte trasera con óptica Zeiss y potentes altavoces estéreo que alcanzan 96 dB. Sus dimensiones son de 17,1 x 8,1 x 1 cm y el peso se queda en 248 gramos. En la parte negativa, una batería algo justa de 4.630 mAh y viene sin cargador, lo que obliga al comprador a reusar el que tenga o comprar uno aparte. Puedes encontrarlo en Amazon por 323 euros.