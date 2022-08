Este es el dron que Irán le ha vendido a Rusia... y estos son sus problemas

De acuerdo con los últimos datos conocidos, ya habrían llegado a Moscú los primeros drones enviados desde Irán. El objetivo es que sirvan al ejército ruso para enfrentarse a los vehículos ucranianos. Irán, que lleva décadas produciendo este tipo de tecnología, es el único aliado que tiene. Pero el precio, más allá del económico y el vinculados a posibles sanciones, podría ser demasiado oneroso.

Los drones son los Qods Mohajer-6, capaces de transportar una carga útil 100 kilos y con recursos de vigilancia multiespectral y hasta cuatro municiones guiadas de precisión. Tiene una envergadura de 10 metros y una longitud de 5,67 metros. Su alcance operativo es de 200 km, tiene una velocidad máxima de 200 km/h, una autonomía de 12 horas y puede volar a unos 6000 metros de altitud.

Pese a que es uno de los últimos recursos para Rusia y la experiencia en su producción que tiene Irán, estos drones están dando muchos problemas, según expertos entrevistados por The Washington Post.En las primeras pruebas realizadas por los rusos, los drones experimentaron numerosos fallos en su sistema de navegación y muchas vulnerabilidades. A esto hay que sumarle que hasta la fecha han sido utilizados en conflictos muy específicos y poco vinculados a la tecnología, como por los rebeldes hutíes de Yemen. No han tenido que enfrentarse a sofisticados sistemas antiaéreos y de interferencia electrónica como los que se usan en Ucrania.

“Estos drones iraníes no han operado antes en un entorno sofisticado de defensa aérea – explca , dijo Michael Knights, experto militar y de seguridad del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente – . Lo más cerca que han llegado a eso es ataques hutíes contra Arabia Saudita o contra bases estadounidenses en Irak, y en general no lo han hecho bien. Así que no me sorprendería que, en un entorno más intenso como el de Ucrania, tuvieran algunos problemas”.

Estados Unidos lleva desde junio enviando drones a Ucrania, capaces de actuar con precisión contra los objetivos rusos. Así ha sido posible que Ucrania destruyera depósitos de municiones y suministros logísticos rusos muy por detrás de las líneas del frente. Pero la lectura más interesante es que Rusia busque en Irán los drones, sabiendo todos sus fallos. Esto significa que se estaría quedando sin alternativas tecnológicas y sin microchips ni herramientas para producir sus propios vehículos.