Microsoft ofrece a PlayStation mantener la franquicia “Call of Duty” durante tan solo 3 años

El CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha mostrado su malestar en relación a un documento enviado por Microsoft con el objeto de mantener la serie “Call of Duty” durante otros tres años en las plataformas PlayStation. El periodo comenzará tras la finalización del acuerdo comercial con Activision y se extendería para los próximos tres juegos de la franquicia. Ryan ha calificado dicho contrato como “inadecuado a muchos niveles”.

El máximo ejecutivo de PlayStation defiende que es importante dar a conocer los aspectos plasmados en el contrato, después de la insistencia de Phil Spencer, jefe de Xbox, en mostrarse interesado en mantener títulos como “Call of Duty” disponibles en PlayStation. Ryan afirma que el contrato presentado por Microsoft no garantiza el estado multiplataforma.

Captura del próximo "Call of Duty: Modern Warfare II". FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Microsoft solo ofrecerá Call of Duty en PlayStation durante tres años más, después de finalizar el acuerdo actual entre Activision y Sony. Después de más de 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta es inadecuada a varios niveles, los jugadores en PlayStation tienen acceso a la experiencia de más alta calidad en “Call of Duty”, y la propuesta de Microsoft no está a la altura de ese principio”.

El contrato ofrecido por Microsoft se podría renegociar, incluso después de expirar el acuerdo que extendería su publicación, sin embargo, esto no quita que Microsoft se esté planteando la posibilidad de hacer que la franquicia sea exclusiva para Xbox en el futuro. Tampoco resulta sorprendente que Sony y Microsoft acaban de comenzar una guerra por la franquicia de disparos, es algo comprensible dada la popularidad y los enormes beneficios que genera la serie.

Según la Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido (CMA), la compra por valor de casi 69.000 millones de dólares realizada por Microsoft para hacerse con Activision/Blizzard (todavía pendiente de cierre en algunos mercados) podría “impedir o degradar” la oferta, las plataformas y servicios de la competencia. Los comentarios de Jim Ryan vienen a sugerir algo similar y no se puede descartar que, incluso el contrato ofrecido por Microsoft, pueda servir para que la CMA tome nota sobre el proceso de adquisición.