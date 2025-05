Se acaba el truco para pagar suscripciones más baratas en Google Play

En un mundo en el que muchas de las cosas que pagamos no poseemos, el de las suscripciones, no es raro que muchos usuarios busquen maneras de que no les cueste tanto. Una de ellas, sin entrar en ilegalidades pero sí en una zona gris que puede saltarse los términos del servicio, es el uso de VPN para suscribirse con los precios de otro país, más económicos. No es un truco precisamente nuevo, pero parece que Google ha decidido ponerle fin. Al menos, en lo que toca a su tienda de aplicaciones, Google Play.

El anuncio, informal, se realizó durante una de las charlas del Google I/O, la conferencia anual de desarrolladores de Google, que ha tenido lugar a comienzos de esta semana. Según informa Android Authority, Neethi Thomas, gerente de producto, aborda esta cuestión en una sesión llamada Maximizando el ROI en Google Play.

'Finalmente, como siempre, continuamos mejorando el ecosistema de Play con características para ayudar a mitigar el fraude y el abuso. Hemos expandido la protección contra el arbitraje de precios a más países, y estamos detectando y bloqueando automáticamente las compras abusivas que explotan las diferencias de precios regionales. Esto te permite ofrecer con confianza precios y promociones localizadas con características diseñadas para ayudar a salvaguardar tus ingresos', afirma Thomas.

Una VPN (Virtual Private Network, o red privada virtual) crea una conexión segura y cifrada entre tu dispositivo e Internet. Su función principal es proteger tu privacidad y datos, especialmente en redes públicas, pero también se usa mucho para acceder a contenidos restringidos geográficamente redirigiendo tu conexión a través de servidores en otros países.

Puedes estar en España, pero de cara a Internet en cualquier otro país donde la compañía que proporciona el servicio tenga servidores con IPs que enmascaran la tuya. Aunque no las menciona específicamente, no hay otro destinatario posible cuando se refiere a 'las compras abusivas que explotan las diferencias de precios regionales'.

La noticia ha sido bienvenida por los desarrolladores, que obviamente salen perdiendo con estas prácticas de los usuarios. Lo que Thomas no aclaró es el alcance que tendrá esta medida, si afectará a suscripciones existentes que se hayan adquirido explotando diferencias regionales de precios y bloqueará pagos de renovación futuros o solo a los que intenten la práctica a partir de ahora.