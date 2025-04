Así funciona el punto verde o naranja en iPhone y Android: una alerta clave de seguridad

Con el avance de la tecnología móvil, cada vez más funciones están diseñadas para proteger la seguridad y la privacidad de los usuarios. Entre esas herramientas, el punto verde o naranja que aparece en la pantalla de tu smartphone puede parecer algo menor, pero en realidad es una función clave para detectar cuándo las aplicaciones acceden a tu micrófono o cámara.

¿Qué es ese punto de color que aparece en la pantalla?

Si eres usuario de iPhone o de algunos modelos de Android, como los Samsung más recientes, probablemente hayas notado que aparece un punto verde o naranja en la parte superior de tu dispositivo móvil. Este pequeño indicador luminoso cumple una función muy importante: avisarte en tiempo real si una aplicación está utilizando el micrófono o la cámara.

Punto naranja : significa que una app está accediendo al micrófono.

Punto verde: indica que la cámara (o la cámara y el micrófono a la vez) están en uso.

Estos indicadores aparecen en la barra de estado o en la isla dinámica (en el caso de los iPhones más nuevos) y permiten saber si una aplicación está grabando audio, video, o ambas cosas.

ChatGPT en un iPhone Unsplash

¿Por qué es importante este aviso?

El punto verde o naranja no es decorativo: es una función de seguridad y privacidad implementada por Apple y Google para ofrecer más transparencia a los usuarios. Con esta simple alerta visual, puedes identificar de inmediato si alguna aplicación está accediendo a componentes sensibles de tu smartphone sin que te des cuenta.

Este sistema se volvió especialmente relevante en un contexto de creciente preocupación por el espionaje digital y el uso indebido de datos personales. Al conocer en tiempo real si tu micrófono o cámara están siendo utilizados, puedes tomar medidas rápidas para protegerte.

¿Cómo puedes ver qué aplicación está accediendo?

En los dispositivos Android como Samsung, si hace clic el punto verde que aparece en la parte superior del panel de notificaciones, se abre un menú donde puedes ver exactamente qué aplicación está usando el micrófono o la cámara en ese momento.

En iPhone, también puedes deslizar hacia abajo el Centro de Control y verás el nombre de la app que está haciendo uso de esos permisos.

¿Se puede desactivar esta función?

No, y por buenas razones. Esta herramienta está diseñada para ser una alerta permanente que no puede ser deshabilitada por el usuario. Su objetivo es garantizar que, aunque no estés mirando lo que hacen tus apps todo el tiempo, el sistema operativo siempre te avisará si algo está ocurriendo en segundo plano.

Cómo quitar permisos de micrófono o cámara

Si notas que una aplicación accede a estas funciones sin justificación, puedes revocar los permisos directamente desde la configuración de tu dispositivo móvil:

En iPhone:

Ir a Configuración >Privacidad y seguridad. Seleccionar Micrófono o Cámara. Desactivar el acceso para las apps que no quieras que utilicen estas funciones.

En Android:

Abrir Ajustes >Aplicaciones >Permisos. Ingresar a Cámara o Micrófono. Quitar el permiso a las apps sospechosas o innecesarias.

Cuidar tu privacidad empieza por saber

Hoy en día, los smartphones son extensiones de nuestra vida personal y profesional, por eso es vital conocer cómo funcionan y qué medidas están a nuestro alcance para mantener el control. El punto verde o naranja no es solo un detalle técnico: es tu primer escudo frente a posibles abusos de privacidad.

Así que la próxima vez que lo veas encendido, ya sabes: presta atención. Puede estar diciéndote más de lo que imaginas.