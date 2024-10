Así es Model Pi, el smartphone de Tesla que ni Elon Musk conoce

Desde hace años se habla de la intención de Elon Musk de irrumpir en el mercado de los teléfonos inteligentes, algo que sería lógico teniendo en cuenta su vínculo con Starlink y toda la tecnología disponible en sus empresas. Pero la realidad es que falta mucho para que llegue ese momento. Y aun así una web, bajo el nombre de moviltesla, da todas sus características.La página no solo lleva el nombre de la empresa de Musk, también reproduce su logo al lado de la URL, la pregunta es: ¿se trata de una opción legítima?

De acuerdo con las especificaciones de la web, el Model Pi incluiría características técnicas como conectividad con Marte (uno de los proyectos de Musk) y un diseño de carcasa fotocromática que permitiría cambiar de color al teléfono inteligente dependiendo de la luz exterior.

A esto hay que sumarle una carga solar a través de la pantalla, lo que le permitiría ser independiente del uso de baterías y la compatibilidad con Neuralink, básicamente interfaces cerebro-máquina, para controlarlo con el pensamiento. Obviamente tendría conexión satelital gracias a Starlink y facilitaría el control de los vehículos Tesla.

Pero la realidad es que, hasta que no comenzamos a abrir ventanas en esta supuesta web oficial, no nos aparecen ciertas aclaraciones, como que no es una web afiliada a Tesla, que todo parte de un proyecto de un diseñador (Antonio de La Rosa) y que la web tiene como objetivo llevarte a Amazon para sugerirte móviles “similares” al Model Pi. Vamos, una estrategia de ventas.

La realidad es que el smartphone de Musk está aún muy lejos de llegar al mercado y la mayoría de las características imaginadas por de La Rosa, son fruto de su imaginación y, actualmente, muy caras y complejas de llevar a cabo.

La carga solar, por ejemplo, no sería muy efectiva teniendo en cuenta la superficie de carga. Lo mismo ocurre con la fotocromía que permitiría cambiar el color del dispositivo, la conexión marciana o con tu cerebro. Lo único que sería lógico y “sencillo” sería su conectividad con los vehículos Tesla.