Bill Gates, sobre los peligros del móvil para niños y adolescentes: ‘Lo he visto en mi propia casa’

‘La generación ansiosa: cómo la gran reestructuración de la infancia está causando una epidemia de enfermedades mentales’ es un libro que el psicólogo social Jonathan Haidt publicó hace un año, con gran éxito de ventas (estuvo 23 semanas seguidas en la lista de best sellers de no ficción de The New York Times) y que ha generado un gran debate en el que también ha participado Bill Gates.

El fundador de Microsoft, padre de tres hijos que pasaron la adolescencia durante la década pasada, se ha manifestado en diversas ocasiones sobre los peligros de la tecnología en la infancia y adolescencia, y recientemente ha comentado sus impresiones sobre la obra de Haidt en su blog Gates Notes.

El magnate se muestra preocupado por el impacto de los móviles y las redes sociales en la juventud y comenta las diferencias entre una infancia y adolescencia basada en el juego y en la exploración, como era común en su generación (Gates nació en 1955), frente a la basada en el móvil, la habitual hoy en día.

El principal problema de los móviles y redes sociales con niños y adolescentes

‘Me preocupa especialmente el impacto en el pensamiento crítico y la concentración’, afirma Gates, quien recuerda cómo en su juventud ‘me escondía en mi habitación y me perdía en libros o ideas, a menudo durante horas sin interrupción. Esta capacidad de convertir el tiempo libre en reflexión y aprendizaje profundos se convirtió en una parte fundamental de mi personalidad’.

Hoy en día, las cosas son bastante diferentes. ‘¿Habría desarrollado este hábito si hubiera crecido con la tecnología actual? ¿Si cada vez que estaba solo en mi habitación de niño, había una aplicación que me distraía y me permitía navegar? ¿Si cada vez que me sentaba a resolver un problema de programación de adolescente, aparecían cuatro mensajes nuevos?’, reflexiona Gates.

‘Nuestra capacidad de atención es como un músculo, y las interrupciones constantes y la naturaleza adictiva de las redes sociales hacen que sea increíblemente difícil que se desarrolle’, afirma Gates.

Han provocado la reestructuración del desarrollo social e intelectual de toda una generación

Se muestra de acuerdo con el planteamiento del libro de que ‘a principios de la década de 2010, se produjo una “gran reestructuración” del desarrollo social e intelectual de toda una generación’, porque ‘lo he visto en mi propia casa’.

Gates critica que en la actualidad los adolescentes pasan un promedio de 6 a 8 horas diarias frente al móvil realizando actividades de ocio, no deberes u otro tipo de trabajo, solo entretenimiento. Lo que ha llevado a ‘picos agudos de ansiedad y depresión, mayores tasas de trastornos alimentarios y autolesiones, caída en picado de la autoestima y mayores sentimientos de aislamiento a pesar de una conexión más continua y a demanda que nunca’. También denuncia lo que pierden los adolescentes, ‘menos (y peor) sueño, menos lectura, menos socialización en persona, menos tiempo al aire libre y menos independencia’.

Destaca la tesis de Haidt de que la crisis es doble, por el lado de los hijos y también de los padres. Por un lado, de ‘subcrianza digital’, permitiendo a los niños y adolescentes un uso ilimitado y sin supervisión de dispositivos y redes sociales, y por el otro de ‘sobreprotección parental en el mundo real’, protegiendo a los hijos de todo daño posible en el mundo real y haciéndolos más débiles y menos capaces.

Las soluciones de Bill Gates

Comparándolo con su propia experiencia (‘mis padres no sabían dónde estaba la mitad del tiempo, lo que era normal entonces’), afirma que ‘aunque me lastimé en algunas de estas aventuras y me metí en problemas en muchas otras, estas experiencias fueron más beneficiosas que perjudiciales. Me enseñaron resiliencia, independencia y criterio de maneras que ninguna actividad supervisada y estructurada podría replicar’.

Gates cree que es necesario mejorar la verificación de edad en medios sociales y retrasar el acceso al smartphone hasta que los niños sean mayores. Pero no es una tarea solo de los padres, sino que ‘requiere coordinación entre padres, escuelas, empresas tecnológicas y legisladores. También exige más investigación sobre los efectos de estas tecnologías y la voluntad política para actuar en consecuencia’.