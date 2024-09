El bulo de apagar el móvil durante 5 minutos por seguridad

En junio del año pasado, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó, durante el nombramiento del primer Coordinador Nacional de Ciberseguridad de Australia, que todos debemos apagar el móvil cinco minutos por la noche. El objetivo era evitar o al menos dificultar posibles ciberataques. ¿Tiene sentido esto?

La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) ha publicado un informe en el que cita varias amenazas que pueden afectar a nuestros móviles. Las aplicaciones maliciosas pueden infectar su teléfono. Las redes wifi maliciosas pueden interceptar y redirigir el tráfico de su dispositivo. El software espía puede monitorear las conversaciones de audio y video en su teléfono. Los piratas informáticos con acceso remoto a su dispositivo pueden recopilar datos de llamadas o mensajes de texto. Alguien con acceso físico a su teléfono, incluso brevemente, podría, por supuesto, instalar malware o spyware.

Y para evitar esto recomienda 10 acciones diferentes, entre ellas apagar el teléfono una vez por semana, una cifra bastante alejada de hacerlo a diario. Y aun así, hacerlo, según la NSA, evita problemas solo algunas veces.

De acuerdo con Paul Ducklin, expertos en sistemas de la firma de ciberseguridad Sophos, “no estoy seguro de por qué el primer ministro ha dicho cinco minutos. ¿Por qué de noche? ¿Por qué todos los días? ¿Por qué, durante cinco minutos y no, digamos, dos o diez minutos? Si bien reiniciar un teléfono móvil es bueno en el caso de amenazas no persistentes, el problema es que la mayoría del malware actual, especialmente el spyware móvil secreto desarrollado a un costo probable de millones de dólares, será del tipo de amenaza persistente, lo que significa que persistirá en el móvil, aunque lo apaguemos”.

Así, lo mejor para prevenir problemas es seguir los consejos de la NSA y de la mayoría de los expertos en ciberseguridad: no conectarse a redes desconocidas, no abrir archivos de fuentes que no conocemos, no mantener conectado el bluetooth en todo momento y descargarse apps de las tiendas oficiales. Y, por último, actualizar el sistema operativo frecuentemente.