Cómo bloquear las llamadas de números ocultos, desconocidos y de spam en el móvil.

Las llamadas no deseadas son una de las maldiciones que ha traído el mundo actual y que con el móvil nos acompañan a todas partes. A pesar de recursos como la lista Robinson o las restricciones recientemente añadidas por la Ley General de Telecomunicaciones, estas continúan produciéndose para desespero de muchos usuarios. Ahora, es posible establecer bloqueos eficaces con el sistema operativo del móvil y, en el caso del iPhone, con la ayuda de apps de terceros. Te explicamos cómo hacerlo.

Bloquear llamadas de números ocultos y desconocidos en Android

Android ofrece una opción conjunta de bloquear números ocultos y desconocidos o que no tengamos en la agenda, sin discriminar entre ellos. Por tanto, activar esta opción bloqueará todas las llamadas que no provengan de contactos guardados. Debes seguir estos pasos:

Abre la aplicación de Teléfono en tu móvil Android.

en tu móvil Android. Pulsa en el menú de los tres puntos verticales, en la esquina superior derecha, y selecciona Ajustes .

verticales, en la esquina superior derecha, y selecciona . Toca en Números bloqueados .

. En el apartado Desconocidos, activa el deslizador de la opción Bloquea las llamadas de números desconocidos. Una vez activado, no recibirás llamadas ni SMS de números que no conozcas.

Bloquear llamadas de números ocultos y desconocidos en iPhone

Al igual que en Android, la función de iOS para bloquear llamadas no distingue entre números ocultos y desconocidos, pero se diferencia en que no afecta a los SMS y admite llamadas de números a los que el usuario haya llamado recientemente, aunque no estén guardados en su agenda. Para activarla, sigue estos pasos:

Entre en los Ajustes de tu iPhone y selecciona Teléfono .

de tu iPhone y selecciona . Pulsa en Silenciar desconocidos y activa el deslizador.

Bloquear llamadas de spam en IOS

Aquí sí encontramos una diferencia sustancial entre los dos sistemas operativos y es que mientras que Android tiene opciones nativas para bloquear las llamadas de spam, iOS no. En el caso de un iPhone, hay que recurrir a apps como TrueCaller, una de las más reconocidas en este campo. Tienes que seguir estos pasos:

Ve al App Store y descarga una app que detecte y bloquee las llamadas telefónicas no deseadas.

y descarga una app que detecte y bloquee las llamadas telefónicas no deseadas. Ve a Ajustes > Teléfono .

> . Pulsa Bloqueo e identificación de llamadas .

. En Permitir que estas apps bloqueen las llamadas y proporcionen el ID del llamante, activa o desactiva la app que hayas instalado para este fin.

Bloquear llamadas de spam en Android

Además de la opción de filtrar las llamadas de spam, Google también permite identificar sus números y los de empresas. De esta manera, podrás saber de dónde provienen las llamadas que han intentado contactar contigo y que quedan registradas en el historial de llamadas, aunque tu móvil las rechace. Para activar estas opciones, sigue estos pasos: