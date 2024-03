Cómo crear un USB de arranque del ordenador para cuando Windows no lo hace

Una de las situaciones más desesperantes con un ordenador es cuando no consigue arrancar. El problema puede estar a nivel de hardware, si el ordenador no detecta la unidad de disco duro en la que está instalado Windows, o de software si Windows no carga correctamente y no da acceso al escritorio ni responde a los comandos habituales para iniciar un arranque seguro. En estos casos, puede parecer que no hay otra opción más que acudir a un técnico, pero existe la posibilidad de crear una memoria USB de arranque con Windows 11 u otro sistema operativo alternativo y poder trabajar con el ordenador desde el mismo.

Existe una variedad de opciones para crear este tipo de pendrive que puede llegar a sacar al usuario de un gran apuro. La más popular es Rufus, una app muy liviana con la que puedes convertir un pendrive en un sistema operativo portátil listo para cuando se presente la ocasión. Pesa poco más de un mega y no necesita instalarse en el equipo, sino que se ejecuta directamente desde el archivo de instalación.

Lo único que necesitarás, aparte de una memoria USB con al menos 8 GB de espacio, es una imagen de disco de Windows 11 que puedes descargar de la web de Microsoft siguiendo estos pasos:

Accede con tu navegador a la página de descarga de Windows 11 .

. En el apartado Descargar imagen de disco de Windows 11 (ISO), haz clic en Seleccionar descarga, escoge Windows 11 (multi-edition ISO) y haz clic en Descargar.

Proporcionamos la opción de Windows 11 (Microsoft no tiene disponible para descarga la ISO de Windows 10), pero otra es escoger un sistema operativo más liviano como alguna distribución de Linux. Ubuntu es una de las opciones más conocidas y su ISO también puede descargarse desde su web.

Una vez tenemos la imagen del sistema operativo en nuestro equipo, hay que descargar Rufus. A menos que tengas un ordenador con procesador ARM o de 32 bits, escoge la versión de Rufus estándar para Windows x64. Una vez descargada, sigue estos pasos para crear un pendrive con un sistema operativo listo para usar:

Haz doble clic en el archivo de Rufus descargado para iniciar la aplicación.

en el archivo de Rufus descargado para iniciar la aplicación. En el apartado Dispositivo , elige la memoria USB que vayas a usar.

, elige la memoria USB que vayas a usar. En Elección de arranque, escoge la imagen de Windows 11 que has descargado.

Opciones adicionales de Rufus sobre Windows To Go. Alfredo Biurrun.

En Opciones de imagen , haz clic en Windows To Go .

, haz clic en . En Esquema de partición , selecciona MBR .

, selecciona . En Sistema de destino , elige BIOS o UEFI .

, elige . Haz clic en Empezar. Se abrirá una ventana con opciones adicionales entre las que se incluyen poder eliminar algunos de los requisitos mínimos más exigentes para Windows 11 (más de 4GB de RAM, arranque seguro y TPM 2.0) o el de una cuenta de Microsoft en línea, entre otras. Tras hacer la selección, pulsa en OK para crear el USB de arranque.

Una vez creado, puede ser necesario hacer algún cambio en la BIOS para que el sistema arranque desde la memoria USB. Si el problema es que no detecta el disco duro habitual, entonces el sistema arrancará automáticamente desde la primera unidad de disco que se lo permita, por lo que no es necesario tocar la BIOS. Si el problema es que lo detecta, pero no consigue arrancar Windows o este se queda congelado durante el proceso, entonces sí debes entrar en la BIOS y seleccionar como primer medio de arranque la memoria USB.