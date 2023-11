Crean una IA capaz de desarrollar un software a partir de un dibujo

Llega uno más. El miedo a la inteligencia artificial se extiende a diferentes áreas. Tanto que ha convocado a expertos de todo el planeta para intentar regular su uso. Uno de esos miedos está vinculado con su capacidad para ocupar cada vez más nichos laborales. Y ahora se suma uno más: diseñador o programador. Con instrucciones muy sencillas han logrado que una IA sea capaz de desarrollar un software.

Esta semana un creador de aplicaciones llamado "tldraw" se ha vuelto viral en redes al lanzar un prototipo de una app llamada "Make it Real" que permite a los usuarios dibujar una imagen de software y darle vida usando IA. La función utiliza la API GPT-4V de OpenAI para interpretar visualmente un dibujo y JavaScript funcional que puede replicar interfaces de usuario o incluso crear juegos sencillos como Breakout o Pong.

"Creo que necesito acostarme", publicó el diseñador Kevin Cannon al comienzo de un hilo viral en Twitter (con 2,5 millones de reproducciones) que mostraba cómo crear diferentes diseños y aplicaciones con esta herramienta.

I think I need to go lie down. https://t.co/WxScGQTEKZ pic.twitter.com/wT6a7q6juZ

Pronto, otros siguieron con demostraciones de cómo dibujar otros juegos, crear un reloj funcional que hace tictac, dibujar el juego de la serpiente, simular un vídeo con voces clonadas, interpretar un gráfico de estado visual y mucho más.

Los usuarios pueden experimentar con una demostración en vivo de Make It Real en línea. Sin embargo, ejecutarlo requiere proporcionar una clave API de OpenAI, lo cual es un riesgo para la seguridad. La clave API es como un contador que identifica cada vez que nos conectamos a un proyecto o una aplicación. Teniendo en cuenta que OpenAI cobra por la cantidad de datos que entran y salen de su API, si alguien la intercepta puede pasarnos una factura poco deseable.

Su forma de funcionar es sencilla. Iniciamos sesión en OpenAi e ingresamos en la web de MakeitReal y con las herramientas básicas que tenemos en la parte inferior (texto, movimiento, borrar, subir imagen, etc.) podemos dar instrucciones en el recuadro superior. Luego señalamos los colores que queramos usar (disponibles en la parte superior derecha) y OpenAI hace el resto. Por ejemplo, pedirle crear un avatar haciendo un sencillo dibujo, como un monigote que el sistema adapta y mejora.

OK, @tldraw is officially insane. It is really interesting where we end up in 5 years... I can't keep up with innovation pace anymore... pic.twitter.com/XqfjQdlfL6