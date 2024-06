¿Cuántas fotos nos hacemos los españoles antes de decidir cuál subir a las redes sociales?

A todos nos ha sucedido. Quieres sacarte un retrato para subirla a una red social y la cosa no queda tan bien como la imaginas en tu cabeza. Así que la repites una y otra vez hasta… ¿cuántas? Esa es la pregunta que se ha planteado el fabricante chino de móviles Honor, que ha publicado un estudio sobre cuánto nos cuesta a los españoles conseguir el retrato que queremos con las cámaras de nuestros móviles. Una pregunta que probablemente nunca te hayas planteado, pero que arroja algunos datos curiosos.

El primero, que es algo muy común. El 78% de los españoles acostumbra a sacarse varias fotos antes de decidirse por una. Esto implica que la memoria de nuestros móviles se va llenando de fotos fallidas; de media, 203. Un aspecto en el que las mujeres, con una media de 226 imágenes que responden a intentos que no se consideran lo suficientemente buenos, superan a los hombres, cuyo promedio es de 181.

Desde la perspectiva de la edad, son los pertenecientes a la llamada generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, los que acumulan más fotos fallidas, 215 de media. Si nos vamos al rango de edad de entre 35 y 45 años, baja a 170 fotos.

Y entrando en aguas pantanosas, ¿en qué comunidades autónomas los usuarios acumulan más fotos inservibles en sus móviles? Ganan los cántabros con una media de lo que Honor llama fallos fotográficos de 444 imágenes. Les siguen los navarros con 337 y los de las Islas Baleares con 284. Lo que no aclara el estudio es si se debe a que son los más perfeccionistas o los más paquetes tirando fotos.

Esta cuestión, la habilidad de cada uno sacando fotografías y el impacto en las relaciones personales, también forma parte del estudio. Al parecer, un 25% de los españoles entre 18 y 45 años se avergüenza cuando alguien tarda demasiado en sacarles una foto y algunos menos, el 20%, siente frustración si están con amigos o familiares a los que no se les da bien sacar un retrato, llegando incluso a enfadarse. Si hablamos de parejas, un 33% se siente más atraído por alguien que disfrute haciéndose fotos juntos y un 13% está más interesado en la otra persona si se maneja bien con la cámara del móvil. El 20% de los encuestados afirma haber tenido discusiones con su media naranja por no sacar bien una foto, o no hacerla a su gusto, y el 6% ha llegado a dejar de hablar con alguien por una foto.

Teniendo constancia de que la cuestión de tener habilidad a la hora de sacar buenos retratos es tan importante para mucha gente, no sorprende que casi la mitad de los encuestados, un 45%, se sienta muy presionado cuando le piden que saque una foto a alguien.