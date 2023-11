Las dos configuraciones de WhatsApp que te interesa activar

Una de las máximas de ciberseguridad es intentar anticiparse a los ataques de los hackers. Pero en la realidad eso es prácticamente imposible: se refuerza una puerta una vez que se descubre su debilidad. Y esto solo es posible cuando es atacada. Y vulnerada. WhatsApp, debido a la cantidad de usuarios y a la constante información que intercambia esta aplicación, intenta actualizarse de modo permanente. Y estas son las últimas opciones que deberíamos activar para aumentar nuestra seguridad y privacidad.

De acuerdo con un post en su blog de ingeniería, Meta (propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram) afirma que permite a los usuarios controlar su propia configuración de privacidad: desde lo que comparte, cómo aparece en línea o quién puede comunicarse con nosotros o agregarnos a grupos.

La primera de las configuraciones tiene que ver con la capacidad de silenciar llamadas desconocidas. “Lanzamos esta función por los beneficios que tiene no solo para la privacidad, sino también para la seguridad – explican en el post -. La experiencia es simple: con la configuración activada, las llamadas de números desconocidos no suenan en tu teléfono y así conseguimos proteger a los usuarios no solo de contactos no deseados, sino también de ataques cibernéticos y software espía”.

Las últimas actualizaciones ya han puesto esta opción por defecto, pero si queremos confirmarlo, basta ir a Ajustes de WhatsApp, luego a privacidad y finalmente a Llamadas. Pulsamos en esta opción y veremos que “Silenciar las llamadas de números desconocidos” estará activada. Si no lo está, simplemente deslizamos el botón y se activará.

¿Por qué es importante? Los software de llamadas a menudo procesan automáticamente la información que entra a un teléfono. Aún antes que aceptemos la llamada. Esto permite optimizar la configuración de la llamada y mejorar el rendimiento. El problema es que abre la opción a las vulnerabilidades conocidas como ataques de "clic cero": no es necesario que aceptemos la llamada para que el ataque tenga éxito. Al bloquear las llamadas de fuentes desconocidas, se evitan este tipo de ataques.

Pero… ¿cómo sabemos que es un número desconocido si no llegó a conectarse con nuestro teléfono? Para resolver esto, WhatsApp desarrolló una nueva tecnología, denominada tokens de privacidad. Al agendar un contacto, le damos confianza al teléfono y esto emite un token. Cuando se realiza una llamada, la persona que llama incluye el token de privacidad del destinatario, digamos que golpea la puerta y responde con la palabra clave, aún antes que abramos. A continuación, el servidor verifica la validez del token para determinar si el destinatario previsto permite que este remitente lo llame. Así se garantice que no recibamos llamadas de desconocidos.

A esta posibilidad le siguió la opción de “Proteger dirección IP en llamadas”, que oculta nuestra IP (el “código postal” de internet al que estamos conectados) a la otra parte al retransmitir llamadas a través de los servidores de WhatsApp.

IP oculto en las llamadas de WhatsApp Meta Meta

La mayoría de los servicios de llamadas a través de internet se basan en conexiones de igual a igual entre los participantes. Esta conexión directa permite transferencias de datos más rápidas y una mejor calidad de las llamadas, pero también significa que los participantes necesitan conocer las direcciones IP de cada uno para que los datos que se intercambian puedan entregarse al dispositivo correcto, lo que significa que las direcciones IP son visibles para ambas personas.

El problema es que las direcciones IP pueden contener información que algunas personas quizás no quieren revelar, como la ubicación geográfica o el proveedor de Internet.

Para resolver esto se ha creado la opción de ocultar la dirección IP durante las llamadas. Con esta función habilitada, todas sus llamadas se transmitirán a través de los servidores de WhatsApp, “lo que garantiza que otras partes de la llamada no puedan ver su dirección IP y posteriormente deducir su ubicación geográfica general – explica el comunicado - . Esta nueva característica proporciona una capa adicional de privacidad y seguridad especialmente dirigida a nuestros usuarios más preocupados por la privacidad”.

La forma de activar esta opción, tanto en iOS como en Android es muy similar: Ajustes, Privacidad, Avanzada y allí estará la opción de habilitar o deshabilitar la ocultación de IP en las llamadas.