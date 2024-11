El dron de reconocimiento que Ucrania ha convertido en una nave nodriza que lanza ataques kamikaze

Que la necesidad es la madre de la invención es algo que en Ucrania llevan más de 1.000 días comprobando. Además de los paquetes militares de ayuda que ha estado recibiendo de Estados Unidos y Europa durante estos 2 años y 9 meses de guerra, Ucrania tiene que explotar todos sus recursos militares propios para resistir la invasión rusa. Un nuevo ejemplo lo constituye el dron de reconocimiento Dovbush T10, que ha sido transformado en un dron nodriza que sirve de plataforma de lanzamiento de hasta 6 drones kamikaze.

Ucrania comenzó a producir el Dovbush T10 en 2022, al comienzo de la guerra. En ese momento, había planes de convertirlo en un dron kamikaze, una de las armas protagonistas en este conflicto, pero se ha estado utilizando para vigilar el avance de las tropas rusas en el frente e inspeccionar las regiones cercanas. Sin embargo, un nuevo vídeo en medios sociales muestra que el UAV Dovbush T10 ha sido convertido en una nave nodriza de drones por las fuerzas ucranianas.

El vídeo original, que fue publicado por Serhii Beskrestnov, un consultor militar ucraniano, en Telegram y desde ahí pasó a otras redes sociales, enseña una prueba de campo en la que la nave nodriza lleva dos drones kamikaze, uno en cada ala. El objetivo es un coche y se ve al T10 lanzando el primer dron kamikaze desde el aire tras localizar el objetivo. Unos segundos después del impacto, el Dovbush T10 lanza el segundo dron, que también logra impactar contra el objetivo. Según Beskrestnov, el T10 puede llevar hasta 6 drones con vista en primera persona (FPV).

Ukrainian "Dovbush" UAV carrying and releasing two FPV drones during tests.



