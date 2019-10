El impulsor del realfooding estrena una aplicación para comer sano

El impulsor del movimiento “Realfooding”, Carlos Ríos, ha estrenado una aplicación para móviles que ayuda a los usuarios a comer sano. Él apuesta por la conocida como “comida real”, esa que estilan las abuelas y que se puede entender como la cocina de toda la vida, basada en alimentos frescos, tales como verdura, pescado, carne, legumbre... Fundamentalmente, aquella comida que no tiene etiqueta. Dado su éxito y su tirón, el andaluz ha sacado un libro para concienciar a la población y ahora, pocos meses después, estrena una aplicación tecnológica para seguir ayudando.

Carlos Ríos establece una diferenciación sencilla para distinguir entre comida real y ultraprocesados: la comida real es aquella que no tiene etiqueta o que únicamente integra ingredientes naturales, como fermentos, aceite de oliva o similares; y los ultraprocesados son los alimentos que tienen más de cinco ingredientes en su etiqueta o, por el contrario, esos que no son “reales”, tales como aditivos, conservantes, acidulantes, edulcorantes etc.

‘My Real Food’ actúa como un lector de etiquetas. Tras leer un código de barras, la pantalla mostrará si un producto es comida real, buen procesado o ultraprocesado. Así, a simple vista, se podrá entender qué tipo de alimento se quiere consumir con un simple vistazo y si este es sano o no. La aplicación también ofrece alternativas a otro producto más saludable, si lo hubiere, y permite el acceso a la información nutricional de este.

Pero ‘My Real Food’ no sirve únicamente para eso: también cuenta con recetas y consejos para compartir con la comunidad que utilice el sistema. Así, por ejemplo, se podrán publicar recetas de platos sanos y que otros las vean, y viceversa.