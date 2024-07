Ola de calor: Con esta app reduces la temperatura y el ruido de tu PC al instante, con solo pulsar un botón

Si hay una época mala para un ordenador, especialmente si hablamos de portátiles, es el verano. Las altas temperaturas comunes en la mayor parte de la península hacen que los equipos funcionen rozando su límite térmico y esto puede tener una serie de consecuencias perjudiciales para sus componentes. Hay diversos métodos para controlar de manera eficiente la temperatura a la que está trabajando un PC, pero requieren de ciertos conocimientos técnicos para, en unos casos, acceder a la BIOS del ordenador y, en otros, utilizar un software muy especializado con el que manejas parámetros que, mal establecidos, pueden llevar a un funcionamiento defectuoso del ordenador. Lo que no abunda tanto son las soluciones sencillas para un tipo de usuario más estándar que no quiere entrar en aspectos técnicos y solo quiere que funcione correctamente. Eso es lo que ofrece Camomile.

Camomile, manzanilla en inglés, es una aplicación gratuita para Windows desarrollada por Outbyte y lanzada este mismo año, que se presenta como una forma de optimizar la CPU de cualquier ordenador. Monitorea su temperatura y la de otros componentes, GPU y unidades de disco, y también la velocidad a la que está trabajando la CPU. La única acción que permite realizar al usuario es la de activar el Modo de enfriamiento o Cooling Mode mediante un botón en una interfaz sencilla, como se puede ver en la imagen que encabeza el artículo.

Al activarlo, Camomile reduce la velocidad de funcionamiento de la CPU para de esa manera bajar su temperatura y mantenerla, dependiendo de sus características, por debajo de los 40 o 50 grados, niveles con los que ninguna CPU para PC tiene problemas. Habitualmente, su límite de funcionamiento máximo está en torno a los 100 grados, pero tenerlos funcionando a tan altas temperaturas puede terminar en bloqueos, componentes dañados y pérdida de datos.

Lo que hace Camomile es similar a la función Thermal Throttling que incluyen los fabricantes con sus CPU. Esta se activa cuando la temperatura se acerca peligrosamente al límite de funcionamiento y reduce drásticamente la velocidad del procesador para que no termine quemándose. La diferencia está en que el Thermal Throttling se activa cuando el equipo está al límite, generalmente al alcanzar los 90 grados, y la bajada de rendimiento es muy pronunciada.

Camomile solo se preocupa de que la CPU no sobrepase una determinada temperatura y afecta menos al rendimiento. Por ejemplo, con una CPU 5800X de AMD cuya frecuencia base es 3,80 GHz y la máxima 4,7, mantiene una velocidad de entre 3 GHz y la velocidad base, lo que es potencia de sobra para la mayoría de tareas, aunque no las más intensivas como puedan ser los videojuegos más demandantes de recursos. La temperatura no supera los 50 grados en ningún momento.

Cuando se instala, el programa da la opción de iniciarse cada vez que lo hace Windows y de esta manera tener controlada la temperatura del equipo sin tener que preocuparse. Tiene otros beneficios: alarga la vida de los componentes al no someterlos a tanto estrés térmico, hace que el equipo consuma menos energía y, en el caso de los portátiles, extiende la duración de la batería.

También es útil para disminuir los decibelios que emite un portátil cuando el calor aprieta y hace funcionar sus ventiladores al máximo. Camomile es una app de uso muy sencillo, tan solo hay que activar el botón del Modo de enfriamiento, que ayuda de forma eficaz a que nuestros equipos no sufran más de la cuenta en verano.